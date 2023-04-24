Где найти клиентов: тест-боль для малого и среднего бизнеса

Развивать свой малый или средний бизнес все сложнее. В выдаче интернет-поисковиков опять всё заняли маркетплейсы, а ваши предложения — в нижнем углу слева? А хочется новых клиентов, продаж и при этом не разориться на рекламе. Какой способ продвижения подойдет вашему бизнесу — пройдите тест и применяйте знания на практике.

Здесь мог быть большой и убедительный текст про возможности сервиса SMS-таргет Tele2, о его удобстве, эффективности, настройке по двум десяткам параметров. Или подробный рассказ, что вашу рекламу увидят даже те, кто не пользуется интернетом и создает папку "почитать когда-нибудь потом", куда падает вся реклама в мессенджерах. Но вместо этого здесь будет кейс — реальная история предпринимателя, которая уже протестировала все эти возможности и вынесла свой однозначный вердикт — "SMS-таргет — это "маст хэв" для любого бизнеса".

У кировчанки Марии Михраб нестандартный проект общепита в центре города, на пешеходной улице. Bistro Pasta — настоящие итальянские макароны и бабл-вафли на вынос. Цель использования SMS-таргета была простой: чтобы как можно больше клиентов с близлежащих улиц узнали о макароношной. "В настройках личного кабинета SMS-таргета Tele2 я разобралась за 10-15 минут. Использовала геотаргетинг по месту расположения и уровню дохода или среднему чеку, — делится Мария. — Специально отключила все другие каналы продвижения, поэтому результаты можно считать объективными. Сделала первую рассылку продолжительностью 2 дня. В эти дни количество посетителей выросло на 35%". Эксперимент был признан удачным и сейчас стал практикой, на запуск уходит теперь меньше времени, буквально пара минут. Мария отмечает, что SMS получаются чуть дороже мессенджеров, но зато попадают именно к тем клиентам, кому придутся по вкусу. А значит и конверсия такого инструмента выше.

Сейчас пользователи SMS-таргета Tele2 активно сегментируют аудиторию возможных клиентов, выделяя тех, кто подходит под определенные параметры. Это значит, что об акции на модное окрашивание в кислотные цвета узнает только прогрессивная молодежь, а соседская бабушка вместо этого получит предложение о скидках на рассаду в ближайшем маркете.