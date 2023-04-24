В "МТЛ-Арена" в честь 100-летия "Динамо" прошла спартакиада среди силовиков Самарской области

21 апреля в самарском универсальном комплексе "МТЛ-Арена" в честь 100-летия "Динамо" прошла спартакиада среди сотрудников всех силовых структур Самарской области: МВД, ФСБ, ФСИН, ФССП, Росгвардии, Следственного комитета, таможни и других ведомств.

Десять команд по 14 человек состязались в перетягивании каната, армреслинге и подтягивании на перекладине.

"Сила - в движении" - девиз этой физкультурно-спортивной организации, олицетворяющей молодость, силу, красоту и здоровый спортивный азарт. "Динамо" дало начало поистине массовому и всенародному спортивному движению и сохранилось как единый коллектив. Сегодня "Динамо" - единственная общественно-государственная спортивная организация, действующая во всех регионах России. Ежегодно общество проводит более 100 спортивных соревнований российского и международного уровня.

Всему миру известны имена динамовцев - неоднократных чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и страны. Среди них легендарные и прославленные Лев Яшин, Михаил Семичастный, Павел Колчин, Виктор Царев, Галина Горохова, Александра Забелина, Леонид Бартенев, Виталий Давыдов, Михаил Воронин, Александр Мальцев, Валерий Васильев, Людмила Турищева, Вячеслав Веденин, Людмила Пахомова, Александр Горшков. Приумножили славу отечественного спорта Александр Романьков, Анфиса Резцова, Александр Карелин, Светлана Журова, Александр Зубков, Роман Костомаров, Татьяна Навка, Юлия Чепалова, Юрий Борзаковский, Алина Кабаева, Елена Исинбаева, Екатерина Гамова и многие другие.

Гостей и участников состязаний от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поздравил вице-губернатор - руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин.

"В годы Великой Отечественной войны динамовцы наравне со всеми гражданами Советского союза защищали Родину на фронтах. В мирное время честь страны они отстаивали на самых крупных спортивных соревнованиях мира. И сегодня члены спортивного общества продолжают совершенствовать свое спортивное мастерство, но вместе с тем активно участвуют в помощи новым регионам России и их жителям. На плечах сотрудников силовых ведомств лежит непростая задача - нормализовать жизнь в этих регионах. Слаженность, дисциплина, упорство в достижении цели, которые стали отличительными чертами динамовцев благодаря годам тренировок, теперь помогают им решать новые непростые задачи, поставленные Родиной", - подчеркнул вице-губернатор.

Также с приветственным словом выступил председатель Самарской региональной организации "Динамо", начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, который подробно остановился на истории образования физкультурно-спортивного общества "Динамо", успехах атлетов не только в спорте, но и на полях сражений во время Великой Отечественной войны, и в послевоенном восстановлении Родины, и пожелал участникам спартакиады упорных сражений и честных побед.

Юбилейной медалью "100 лет "Динамо" наградили мастера спорта СССР по самбо, заслуженного тренера СССР и России по дзюдо и самбо Николая Петрова, заслуженного тренера России по дзюдо и самбо Григория Щеглова, заслуженного мастера спорта СССР по дзюдо, чемпиона СССР и Европы Хабиля Бикташева, мастера спорта СССР по самбо, двукратного Чемпиона России по самбо Виктора Шабанова, а также специалистов самарского "Динамо" - инструктора-методиста Татьяну Аверкиеву, инспектора по кадрам Наталью Грибанову.

"В "Динамо" я с 1956 года, - рассказал заслуженный тренер СССР Николай Петров. - Я пришел сюда простым учеником, а в 1965 году уже стал тренером". За время тренерско-преподавательской работы в "Динамо" около семидесяти воспитанников Петрова удостоены званий чемпионов Мира, Европы, России. Среди его подопечных есть и победитель Олимпийских игр.

Во время торжественного мероприятия со сцены не раз звучало, что динамовцы - это не только образец отличной спортивной формы, но и пример порядочных, ответственных, патриотичных и честных специалистов.

"Уверен, соревнования пройдут на высоком уровне, - заявил временно исполняющий обязанности начальника физической подготовки и спорта управления Росгвардии по Самарской области Антон Лавров. - Здесь собрались лучшие из лучших, и проявят они себя в неслучайно выбранных дисциплинах - там, где действительно требуются сила и выносливость. Чтобы отправить сюда спортсменов, мы провели отборочные соревнования в нашем центральном управлении с участием более пятисот человек личного состава. Отобрали сильнейших".

В соревнованиях по подтягиванию на перекладине:

1 место - команда Самарского юридического института федеральной службы исполнения наказания России

2 место - команда Главного управления МВД России по Самарской области

3 место - команда Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

В соревнованиях по армрестлингу:

1 место - команда Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

2 место - команда Управления Росгвардии по Самарской области

3 место - команда Управления федеральной службы исполнения наказания России по Самарской области

В соревнованиях по перетягиванию каната:

1 место - команда Главного управления МВД России по Самарской области

2 место - команда Управления Росгвардии по Самарской области

3 место - команда Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

После поздравлений победителей прозвучала финальная композиция "Зажги, Россия" в исполнении вокалистов самарской эстрады и всех участников творческой программы, которую подхватили зрительские трибуны.

Фото "Волжская коммуна": https://cloud.mail.ru/public/6Tqf/GqznZ6x2k



24.04.2023