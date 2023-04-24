В Самарской области при поддержке региональных властей развивается местное самоуправление

21 апреля в стране отмечался День местного самоуправления. Накануне президент Владимир Путин провел Совет по развитию МСУ. Состав Совета был обновлен. Губернатор Дмитрий Азаров снова сохранил в нем свою позицию - он входит в Совет еще со времен, когда занимал должность мэра Самары.

Слова президента о том, что люди на местах лучше знают, как развивать их родные города и села, что нужно в первую очередь, созвучны мнению практически каждого жителя страны. В Самарской области именно таким подходом стараются руководствоваться при реализации большинства программ и направлений - от благоустройства территорий до помощи бойцам в зоне СВО.

Именно у нас первым в стране создан социальный паспорт военнослужащего, программа "Возвращение", которая учитывает все аспекты от оказания медпомощи бойцам до организации досуга для их семей.

Эту и другие темы, касающиеся местного самоуправления, продолжили обсуждать на съезде ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Глава региона еще раз нацелил глав городов и районов на всемерную помощь защитникам Отечества. Те, в свою очередь, передали от лица жителей территорий слова поддержки и благодарность за те изменения, которые произошли в регионе за последние годы.

Очень многое решается на уровне муниципалитетов - не случайно именно МСУ называли самым близким к людям уровнем власти. Но конечно, без помощи региональных, федеральных властей развиваться сложно. Например, за последние годы в регионе только построено 115 учреждений здравоохранения. Полностью обновлен автопарк скорой, идет активное оснащение машинами "неотложки". На этой неделе губернатор передал медикам ключи еще от 105 машин.

Недавно губернатор потребовал проверить деятельность медучреждений, на работу которых он получил жалобы от жителей региона. В частности, пациенты жаловались, что их порой вынуждают обращаться за платными услугами. По мнению Дмитрия Азарова, каждый такой сигнал требует тщательного анализа. Причем не только специалистами регионального минздрава, а широким экспертным сообществом.

На этой неделе приступила к работе комиссия, в состав которой вошли представители областных властей, Общественной палаты региона, Общероссийского народного фронта. Скоро последуют выводы. Не исключено, что в отношении отдельных управленцев, не умеющих или не желающих учитывать потребности пациентов, придется принимать и кадровые решения.