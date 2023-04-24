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Губернатор Власть и политика

В Самарской области при поддержке региональных властей развивается местное самоуправление

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 апреля в стране отмечался День местного самоуправления. Накануне президент Владимир Путин провел Совет по развитию МСУ. Состав Совета был обновлен. Губернатор Дмитрий Азаров снова сохранил в нем свою позицию - он входит в Совет еще со времен, когда занимал должность мэра Самары.

Слова президента о том, что люди на местах лучше знают, как развивать их родные города и села, что нужно в первую очередь, созвучны мнению практически каждого жителя страны. В Самарской области именно таким подходом стараются руководствоваться при реализации большинства программ и направлений - от благоустройства территорий до помощи бойцам в зоне СВО.

Именно у нас первым в стране создан социальный паспорт военнослужащего, программа "Возвращение", которая учитывает все аспекты от оказания медпомощи бойцам до организации досуга для их семей.

Эту и другие темы, касающиеся местного самоуправления, продолжили обсуждать на съезде ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области". Глава региона еще раз нацелил глав городов и районов на всемерную помощь защитникам Отечества. Те, в свою очередь, передали от лица жителей территорий слова поддержки и благодарность за те изменения, которые произошли в регионе за последние годы.

Очень многое решается на уровне муниципалитетов - не случайно именно МСУ называли самым близким к людям уровнем власти. Но конечно, без помощи региональных, федеральных властей развиваться сложно. Например, за последние годы в регионе только построено 115 учреждений здравоохранения. Полностью обновлен автопарк скорой, идет активное оснащение машинами "неотложки". На этой неделе губернатор передал медикам ключи еще от 105 машин.

Недавно губернатор потребовал проверить деятельность медучреждений, на работу которых он получил жалобы от жителей региона. В частности, пациенты жаловались, что их порой вынуждают обращаться за платными услугами. По мнению Дмитрия Азарова, каждый такой сигнал требует тщательного анализа. Причем не только специалистами регионального минздрава, а широким экспертным сообществом.

На этой неделе приступила к работе комиссия, в состав которой вошли представители областных властей, Общественной палаты региона, Общероссийского народного фронта. Скоро последуют выводы. Не исключено, что в отношении отдельных управленцев, не умеющих или не желающих учитывать потребности пациентов, придется принимать и кадровые решения.

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Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

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