Александр Милеев: "Ежегодно сдаю кровь как донор"

20 апреля в России отметили Национальный день донора. На станции переливания крови традиционно пришло много посетителей, которые хотят помочь нуждающимся. В Самарской области на донацию пришли 400 человек, хранилище удалось пополнить на 180 литров крови.
В Самарскую Службу крови пришел и вице-спикер губернской Думы Александр Милеев. Для него это уже добрая традиция — депутат ежегодно сдает кровь.
"Хорошие дела совершать совсем не сложно. Например, прийти до работы на сдачу крови. Если вы здоровы, занимаетесь спортом, у вас нет плохих привычек и противопоказаний, то вам прямая дорога на станцию переливания крови. Радует, что с каждым годом все больше людей откликаются на призыв и становятся донорами. А значит, в трудную минуту, во время операций, врачи всегда будут обеспечены запасом бесценного биологического материала. И люди, которым необходима донорская кровь, получат ее без промедлений", — отметил Александр Милеев.
Процедура занимает совсем немного времени. Заполнение документов, экспресс-анализ на определение группы крови, резус-фактора, наличия таких болезней, как ВИЧ, сифилиса и гепатитов. Если все в порядке, то врачи приступят к сбору крови. На все про все — не больше часа.
"У нас многие боятся больниц и медиков. Но в Службе крови работает потрясающий медперсонал. Отзывчивые, вежливые и главное — профессионалы своего дела. Сама процедура пролетает незаметно. Так что советую всем — приходите и вступайте в ряды доноров", — подчеркнул Александр Милеев.
В Службе крови каждый день, даже вне праздника, считается днем донора. Банк крови нужно пополнять постоянно, поэтому людей тут ждут с нетерпением. Если вы хотите сдать кровь, то вам необходимо знать, что донором можно стать только по достижению 18 лет, при наличии прописки в Самарской области, отсутствии медицинских противопоказаний и индексе массы тела не ниже 18,5 и не более 40 (вес должен быть не менее 50 кг).
Рекомендации перед приемом: исключить алкоголь, никотин, накануне не употреблять жирную и острую пищу, также обязательно нужно выспаться.
Сдать кровь можно в любом филиале Самарской областной клинической станции переливания крови:
Самара, ул. Ново-Садовая, 156 (пн.-пт. с 8.00 до 13.00)
Тольятти, Московский проспект, 19 (пн.-пт. с 7.30 до 12.30)
Сызрань, ул. Солнечная, 40 (пн.-пт. с 8.00 до 13.00)
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров