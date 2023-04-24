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Здравоохранение Общество

Александр Милеев: "Ежегодно сдаю кровь как донор"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 апреля в России отметили Национальный день донора. На станции переливания крови традиционно пришло много посетителей, которые хотят помочь нуждающимся. В Самарской области на донацию пришли 400 человек, хранилище удалось пополнить на 180 литров крови.

Вице-спикер губернской Думы Александр Милеев Вице-спикер губернской Думы Александр Милеев
Фото: Наталья Заикина

В Самарскую Службу крови пришел и вице-спикер губернской Думы Александр Милеев. Для него это уже добрая традиция — депутат ежегодно сдает кровь.

"Хорошие дела совершать совсем не сложно. Например, прийти до работы на сдачу крови. Если вы здоровы, занимаетесь спортом, у вас нет плохих привычек и противопоказаний, то вам прямая дорога на станцию переливания крови. Радует, что с каждым годом все больше людей откликаются на призыв и становятся донорами. А значит, в трудную минуту, во время операций, врачи всегда будут обеспечены запасом бесценного биологического материала. И люди, которым необходима донорская кровь, получат ее без промедлений", — отметил Александр Милеев.

Процедура занимает совсем немного времени. Заполнение документов, экспресс-анализ на определение группы крови, резус-фактора, наличия таких болезней, как ВИЧ, сифилиса и гепатитов. Если все в порядке, то врачи приступят к сбору крови. На все про все — не больше часа.

"У нас многие боятся больниц и медиков. Но в Службе крови работает потрясающий медперсонал. Отзывчивые, вежливые и главное — профессионалы своего дела. Сама процедура пролетает незаметно. Так что советую всем — приходите и вступайте в ряды доноров", — подчеркнул Александр Милеев.

В Службе крови каждый день, даже вне праздника, считается днем донора. Банк крови нужно пополнять постоянно, поэтому людей тут ждут с нетерпением. Если вы хотите сдать кровь, то вам необходимо знать, что донором можно стать только по достижению 18 лет, при наличии прописки в Самарской области, отсутствии медицинских противопоказаний и индексе массы тела не ниже 18,5 и не более 40 (вес должен быть не менее 50 кг).

Рекомендации перед приемом: исключить алкоголь, никотин, накануне не употреблять жирную и острую пищу, также обязательно нужно выспаться.

Сдать кровь можно в любом филиале Самарской областной клинической станции переливания крови:

Самара, ул. Ново-Садовая, 156 (пн.-пт. с 8.00 до 13.00)

Тольятти, Московский проспект, 19 (пн.-пт. с 7.30 до 12.30)

Сызрань, ул. Солнечная, 40 (пн.-пт. с 8.00 до 13.00)

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