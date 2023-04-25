В Самарской области объявлены торги на реконструкцию Спасской оросительной системы

Министерство сельского хозяйства РФ ищет подрядчика, который проведет реконструкцию (2 очередь) Спасской оросительной системы в Самарской области.

Начальная цена контракта — 1,16 млрд рублей. Победитель торгов определится после 12 мая. Он должен выполнить работы за полтора года, до ноября 2024 г.

Напомним, в октябре 2022 г. стало известно, что в федеральном бюджете заложили средства на реконструкцию Спасской оросительной системы.

"В течение двух ближайших лет на ее приведение в нормативное состояние будет выделено более 1,2 миллиарда рублей. Следующий этап нашей работы — это Куйбышевский обводнительно-оросительный канал. Восстановление этой системы позволит нам добиться постоянного притока воды и возможности орошения для пяти районов Самарской области", — сообщал тогда вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Развитие систем мелиорации позволит добиться более высоких урожаев, прежде всего по овощным культурам. Сегодня Самарская область только на 73% обеспечивает себя овощами.