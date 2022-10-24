В правительстве области готовят планы по развитию систем мелиорации

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реконструкции Куйбышевского обводнительно-оросительного канала и других мелиоративных систем региона.
В совещании приняли участие директор ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз" Дмитрий Полулях и заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Афанасьев, а также сотрудники ведомств.
Участники совещания обсудили планы по восстановлению оросительных систем Самарской области.
Сегодня в регионе действуют 27 оросительных систем, 19 из них находятся в федеральной собственности. Некоторые каналы и насосные станции нуждаются в серьезной реконструкции. Региональный минсельхоз проводит оценку экономической эффективности восстановления каждой из них. Необходимость реновации Спасской оросительной системы, крупнейшего Куйбышевского обводнительно-оросительного канала, Жигулевской оросительной системы и ряда насосных станций уже подтверждена. В настоящее время в бюджете Российской Федерации заложены средства на реконструкцию Спасской оросительной системы — 1,2 млрд рублей. На очереди — Куйбышевская оросительная система.
"У Самарской области есть возможность сделать рывок для создания крупных оросительных систем. Для этого необходимы два условия — возможность и желание сельхозтоваропроизводителей и поддержка федерального центра. И то, и другое у нас есть. Если мы эти возможности реализуем, то в ближайшие 5-6 лет только по Куйбышевскому оросительному каналу мы сможем добавить 60 тысяч гектаров орошаемых земель", — отметил руководитель "Саратовмелиоводхоза".
Куйбышевский обводнительно-оросительный канал — крупнейшее сооружение, которое строилось ударными темпами в советские годы, чтобы в полной мере использовать потенциал плодородных земель юга нашего региона, а также нескольких районов соседней Оренбургской области. Протяженность канала, по первоначальному плану, должна была составлять 475 км, было построено более 150 км. Система включает в себя наливные водохранилища, насосные станции, орошаемые участки полей. Канал проходит по территориям пяти муниципальных районов: Безенчукского, Красноармейского, Приволжского, Большеглушицкого и Пестравского. Сейчас возможности крупнейшего гидротехнического сооружения задействованы на 25%.
"Мы договорились с правительством Самарской области о совместных усилиях по увеличению объемов орошаемых земель, восстановлению мелиоративных систем по всей Самарской области, о том, чтобы Куйбышевский оросительный канал заработал на полную мощность. Для сравнения — соя на богарных землях дает урожай в 14-15 центнеров с гектара, а на орошаемых землях — 30-45 центнеров с гектара. Разница есть, и за эту программу сельхозтоваропроизводитель голосует рублем. А наша задача — помочь накормить страну и обеспечить продовольственную безопасность", — отметил, подводя итоги встречи, Дмитрий Полулях.
Сельхозпроизводители Самарской области в последние годы все активнее участвуют в программах мелиорации. Субсидии из федерального центра и областной казны помогают аграриям приобретать новую технику и расширять площади орошаемых земель. В развитии мелиорации заинтересованы все аграрии, но особенно — те, кто специализируется на овощах и кормовых культурах.
"На реконструкцию Спасской оросительной системы уже есть средства федерального бюджета, и в течение двух ближайших лет на ее приведение в нормативное состояние будет выделено более 1,2 миллиарда рублей. Следующий этап нашей работы — это Куйбышевский обводнительно-оросительный канал, которая имеет очень большой потенциал. Восстановление этой системы позволит нам добиться постоянного притока воды и возможности орошения для пяти районов Самарской области", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
Председатель регионального правительства отметил, что только орошением сельскохозяйственных земель функции гидросооружения не ограничиваются. Изначально канал строился как обводнительная система, подпитывающая малые реки юга Самарской области, и ввод этой системы в эксплуатацию поможет также решить важнейшие вопросы обеспечения двух южных районов — Большеглушицкого и Пестравского — питьевой водой.
"Развитие систем мелиорации позволит добиться более высоких урожаев, прежде всего по овощным культурам. Сегодня Самарская область только на 73% обеспечивает себя овощами. Повышение урожайности даст колоссальный экономический эффект, мы фактически сможем полностью закрыть потребности населения региона в борщевом наборе, а это сегодня одна из важных задач. Продолжаем совместную работу. Учитывая большое внимание к этим вопросам федерального министерства сельского хозяйства, востребованность систем орошения у сельхозпроизводителей Самарской области, не сомневаюсь, мы получим поддержку", — выразил уверенность первый вице-губернатор.
Специалисты подсчитали, что реконструкция Куйбышевского обводнительно-оросительного канала, при условии поэтапного ввода в оборот орошаемых земель, позволит за шесть лет получить дополнительно 42,7 млрд рублей валовой продукции растениеводства (в ценах 2021 года). Рост урожайности кормовых культур при использовании оросительных систем в сочетании с государственной поддержкой приведет к снижению себестоимости центнера кормов для крупного рогатого скота не менее чем на 30%.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.