В Самаре 25 апреля ограничат автодвижение на четырех улицах

Во вторник, 25 апреля, в связи с религиозным праздником Радоницей (день поминовения усопших, родительский день) организованы перевозки населения к городским кладбищам. Об этом сообщает городского департамент транспорта.

"Специальные маршруты сегодня работают до 16:00", — отмечается в сообщении.

Ограничение движения (на общественный транспорт не распространяется) действует на следующих участках: по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской; по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов; по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской; по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Интервалы движения: 63э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное" 2-5 мин; 129э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное" 3-6 мин.; 4к "п. Управленческий — кладбище "Лесное" — 17-36 мин; 27к "площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское" — 8-14 мин; 36д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное" 27-56 мин; 36ю "кладбище "Южное" — кладбище "Рубежное" 42-55 мин; 67к "п. Мехзавод — кладбище "Лесное" 22-40 мин; 77д "Хлебная площадь — кладбище "Южное" 26-39 мин.