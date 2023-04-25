В Самаре 25 апреля ограничат автодвижение на четырех улицах

Во вторник, 25 апреля, в связи с религиозным праздником Радоницей (день поминовения усопших, родительский день) организованы перевозки населения к городским кладбищам. Об этом сообщает городского департамент транспорта.
"Специальные маршруты сегодня работают до 16:00", — отмечается в сообщении.
Ограничение движения (на общественный транспорт не распространяется) действует на следующих участках: по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской; по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов; по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской; по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Интервалы движения: 63э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное" 2-5 мин; 129э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное" 3-6 мин.; 4к "п. Управленческий — кладбище "Лесное" — 17-36 мин; 27к "площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское" — 8-14 мин; 36д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное" 27-56 мин; 36ю "кладбище "Южное" — кладбище "Рубежное" 42-55 мин; 67к "п. Мехзавод — кладбище "Лесное" 22-40 мин; 77д "Хлебная площадь — кладбище "Южное" 26-39 мин.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.