В "Крыльях Советов" заявили, что отставка гендиректора Андреева пока не принята

Отставка генерального директора самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Вадима Андреева пока не принята, заявили РИА Новости в пресс-службе команды.
Напомним, что Андреев подал в отставку со своего поста в знак протеста против работы судей в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Отставка генерального директора клуба Вадима Андреева пока не принята. Если будут изменения, мы сообщим об этом официально", — сообщили в пресс-службе.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?