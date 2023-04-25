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В "Крыльях Советов" заявили, что отставка гендиректора Андреева пока не принята Гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду" - 1:2 "Акрон" уступил "Нефтехимику" Молодежка "Крыльев" сыграла вничью с "Сочи"

Футбол Спорт

В "Крыльях Советов" заявили, что отставка гендиректора Андреева пока не принята

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Отставка генерального директора самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Вадима Андреева пока не принята, заявили РИА Новости в пресс-службе команды.

Напомним, что Андреев подал в отставку со своего поста в знак протеста против работы судей в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Отставка генерального директора клуба Вадима Андреева пока не принята. Если будут изменения, мы сообщим об этом официально", — сообщили в пресс-службе.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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