В "Крыльях Советов" заявили, что отставка гендиректора Андреева пока не принята

Отставка генерального директора самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Вадима Андреева пока не принята, заявили РИА Новости в пресс-службе команды.

Напомним, что Андреев подал в отставку со своего поста в знак протеста против работы судей в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Отставка генерального директора клуба Вадима Андреева пока не принята. Если будут изменения, мы сообщим об этом официально", — сообщили в пресс-службе.