Прокуратура требует привести в порядок "Языческое чувашское кладбище" в Самарской области

Прокуратура Шенталинского района Самарской области требует от главы сельского поселения Салейкино привести в порядок объект культурного наследия.

Ранее во время проверки обнаружилось, что памятник религии регионального значения "Языческое чувашское кладбище" в с. Салейкино находится в неудовлетворительном состоянии: на территории валяется мусор, пластиковые пакеты и бутылки, не убрана сухая растительность и не скошена трава. Все это, в том числе увеличивает вероятность пожара. Кроме того, рядом с объектом культурного наследия находится несанкционированная свалка.