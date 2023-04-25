Прокуратура требует привести в порядок "Языческое чувашское кладбище" в Самарской области

Прокуратура Шенталинского района Самарской области требует от главы сельского поселения Салейкино привести в порядок объект культурного наследия.
Ранее во время проверки обнаружилось, что памятник религии регионального значения "Языческое чувашское кладбище" в с. Салейкино находится в неудовлетворительном состоянии: на территории валяется мусор, пластиковые пакеты и бутылки, не убрана сухая растительность и не скошена трава. Все это, в том числе увеличивает вероятность пожара. Кроме того, рядом с объектом культурного наследия находится несанкционированная свалка.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.