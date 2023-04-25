Самарский университет получил грант на проведение тренингов предпринимательских компетенций

Определены победители конкурса на проведение тренингов предпринимательских компетенций, в их числе оказался и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва. Университет получит грант в размере 97 млн рублей, которые пойдут на обучение более 10 000 студентов из разных регионов ПФО.

"Экспертный совет отобрал 7 сильнейших заявок университетов из 31, прошедшей экспертизу. Университеты — победители отбора получат гранты и станут площадками для проведения тренингов предпринимательских компетенций для студентов. Тренинговая площадка появится в каждом федеральном округе России. Для учащихся российских вузов участие в тренинге — эффективный способ примерить на себя роль технологического предпринимателя и в формате деловой игры оценить свои возможности. Для ребят тренинги могут стать начальной точкой создания собственного стартапа. Особо хотел бы подчеркнуть отсутствие региональных ограничений — ребята могут записаться и пройти тренинг на любой из площадок", — сообщил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Тренинги проводятся в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства и призваны выявить и развить способности молодежи к ведению бизнеса. Оператором проекта в Самарском университете им. Королёва выступит Стартап-центр, который обеспечит для студентов из разных университетов возможность бесплатно попробовать себя в роли предпринимателей.

Для более широкого охвата студенческой аудитории Самарский университет им. Королёва планирует привлечь к работе 22 вуза-партнера и организовать тренинги предпринимательских компетенций в следующих городах Приволжского федерального округа: Самара, Казань, Уфа, Пенза, Пермь, Саратов, Ижевск, Нижний Новгород, Саранск, Марий Эл, Йошкар Ола, Ульяновск, Оренбург, Киров.

"На средства гранта мы сможем обучить почти 10 000 студентов. Они сформируют план запуска "умного бизнеса", протестируют свою идею, соберут команду для стартапа и получат обратную связь от экспертов-практиков. Для многих такое обучение станет отправной точкой в построении предпринимательской карьеры", — отметила Елена Богатова, директор Стартап-Центра Самарского университета им. Королёва.