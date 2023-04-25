Самарцы взялись за умные фитнес-браслеты

Tele2, российский оператор мобильной связи, фиксирует 92% рост продаж умных часов и фитнес-браслетов. Самыми востребованными среди гаджетов для подсчета шагов и потраченных калорий стали устройства в ценовой категории от 2 до 4 тысяч рублей, среди брендов лидером остается Xiaomi. При выборе моделей жители Самарской области этой весной обращают внимание на надежность, малый вес и водонепроницаемость.

Tele2 сравнила данные по продажам гаджетов в марте и в январе этого года. Сейчас 70% покупателей выбирают модели в ценовом диапазоне от 2 до 4 тысяч рублей, сочетающие в себе невысокую стоимость и обширный функционал. Наиболее востребованным стал фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7, на него приходится 25% покупок в Самарской области. Устройство весит 13.5 г, в нем 120 режимов активности, увеличенный до 1,62 дюймов цветной AMOLED дисплей, аккумулятор 180 мА/ч и функция Always On Display, отображающая часы даже при заблокированном экране. Вторым по популярности стал браслет Xiaomi Mi Band 6, в нем 30 режимов активности, мониторинг уровня кислорода в крови и контроль времени, проведенного без движения. Тройку лидеров замыкает Decade Smart Watch SN 58. У модели экран 1,3 дюйма, уведомления о получении сообщений и писем, мониторинг сна и артериального давления.

Среди умных часов самыми востребованными оказались Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Модель поддерживает более 100 режимов спортивных занятий, в том числе 17 профессиональных. Для отслеживания местоположения предусмотрена совместимость с системами GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BDS. Устройство выбирали 20% покупателей. Еще 17% клиентов отдали предпочтение DT NO.1 DT7 mini. У устройства есть датчик сердечного ритма, который собирает данные о нашем сердечном ритме в течение 24 часов, мониторинг сна, NFS, голосовой помощник, GPS, а также поддержка вызовов по Bluetooth. Важными критериями для клиентов фирменной розницы Tele2 остаются точность геолокации до 10 метров и мощность аккумулятора от 200 мА/ч.

Дмитрий Кузнецов, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"С помощью трекеров и умных часов проще оценить собственную физическую активность и вести здоровый образ жизни, поэтому именно весной спрос на них стабильно растет. В салонах связи Tele2 регулярно обновляется модельный ряд умных гаджетов. Мы постоянно отслеживаем digital-тренды и предлагаем покупателям функциональные устройства как бюджетных брендов, так и моделей сегмента премиум".