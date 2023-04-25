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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как новая технология VoWiFi делает общение лучше — показываем в комиксах.

Фото: freepik.com

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Многим может быть знакома ситуация, когда не получается позвонить из-за слабого сигнала в цоколе, за городом и в помещении с толстыми стенами. Или, например, нужно быть на связи, находясь в поездке по России или отправляясь в путешествие в другую страну, и при этом не переплачивать даже в роуминге при звонках в домашний регион. В этом случае использовать для звонков и отправки СМС-сообщений можно Wi-Fi-роутер. В прошлом году Билайн в Самарской области запустил звонки по Wi-Fi, или, иначе, VoWiFi*. Эта технология помогает людям поддерживать связь с близкими и решать рабочие вопросы, используя интернет-сеть. Смотрите, как это все работает в нашем комиксе.

Представьте себе семью:

И вот они решили попробовать VoWiFi от Билайн.

- 1 -

Саша пошел в фитнес-клуб, а Аня готовит семейный ужин. Вдруг она вспоминает, что забыла зайти в пекарню, и хорошо было бы, чтобы Саша заехал туда по пути домой. Подумав, что спортзал находится на цокольном этаже бизнес-центра, она решает отправить сообщение.

К сожалению, мобильная связь в фитнес-клубе бывает с перебоями, но здесь работает Wi-Fi. Саша подключается к нему. Теперь он может воспользоваться VoWiFi, чтобы ответить на звонок по смартфону.

- 2 -

Дочка ждет подругу в кафе и покупает маме подарок. Но кафе в здании 19 века — тут толстые стены, сотовый сигнал плохо проходит, и дочка не может получить от банка код с подтверждением оплаты.

VoWiFi дает возможность не пропустить важные СМС-сообщения от банка и других компаний.

- 3 -

Тетя Катя уехала от непогоды в Таиланд. Подключать роуминг она не стала. Но каждый день общается с родными.

Звонки по VoWiFi в домашний регион стоят как обычные**.

- 4 -

Бабушка и дедушка недавно переехали жить за город. Чтобы звонить им по телефону, Саша с Аней установили в доме родителей Wi-Fi.

Звонить по VoWiFi можно и за городом. Качество звука может улучшиться.

Подключить VoWiFi легко. Вот инструкция:

1. Проверьте, что ваш смартфон поддерживает эту услугу на сайте beeline.ru. А еще — сим-карта должна поддерживать связь 4G (LTE)***.

2. Убедитесь, что VoWiFi действует в вашем регионе.

3. Подключитесь к сети Wi-Fi. Неважно, дома вы, в офисе или в гостях.

4. Заходите в настройки смартфона. Если у вас iOS, то жмите на "Сотовая связь", "Вызовы по Wi-Fi", "Включить". А если вы пользуетесь Android, то выбирайте в настройках "Подключения", остальное — так же.

Готово! Теперь вы на связи!

*VoWiFi — голос через Wi-Fi (Вай-Фай). Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа. Территория действия и подробнее: beeline.ru.

** Обратите внимание на типовую индикацию VoWiFi-звонка. Отсутствие индикации означает, что звонок идет по мобильной сети местного оператора по тарифам международного роуминга.

*** 4G (англ. fourth generation) — четвертое поколение.

LTE (англ. Long-Term Evolution) — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

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