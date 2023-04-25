Из-за ветра объявлено штормовое предупреждение в Самарской области

В Самарской области ночью и днем 26 апреля ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:
— ограничить выход из зданий;
— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.