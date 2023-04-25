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Общество

Из-за ветра объявлено штормовое предупреждение в Самарской области

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ночью и днем 26 апреля ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

— ограничить выход из зданий;

— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

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