Строительство самарского межвузовского кампуса поможет продвижению BIM-технологий в регионе

При реализации проекта создания самарского межвузовского кампуса мирового уровня, который планируется построить около стадиона "Солидарность Самара Арена", может быть использована разработка Самарского государственного технического университета.
Напомним, что проект строительства международного межвузовского кампуса около стадиона "Солидарность Самара Арена" разрабатывается по решению губернатора Дмитрия Азарова и по поручению президента страны Владимира Путина, согласно которому до 2030 года в России будет создана сеть современных вузовских кампусов.
В Самаре межвузовский кампус запланирован как научно - образовательный центр мирового уровня, который станет точкой притяжения для студентов разных стран, а также различных инновационных предприятий. Предварительный проект строительства кампуса Дмитрий Азаров успешно защитил на федеральном уровне.
На днях команда Самарской области приняла участие в стратегической сессии, в рамках которой удалось верифицировать специализации кампусов, тематические программы, продуктовые линейки с помощью руководителей и сотрудников Минобрнауки России, а также экспертов ВЭБ РФ и МФТИ.
Концепция создания самарского международного межвузовского кампуса на 5 000 мест разрабатывается при участии высших образовательных учреждений региона в связке с индустриальными партнерами-предприятиями авиакосмической, автомобильной, медицинской, строительной отраслей. Его главное направление - ИТ и все, что связано с цифровизацией отраслей, представленных на территории региона.
В Самарском политихе планируется создать авторизированный учебный центр, специализирующийся на BIM-технологиях.
По словам специалистов, BIM-технология, обеспечивающая эффективный, динамичный и синхронизированный подход к управлению строительным проектом, сейчас одно из ведущих научных направлений в строительстве. Оно может быть использовано при строительстве самарского межвузовского кампуса.
"Мы включаем информационное моделирование в учебные программы, - рассказывает декан факультета промышленного и гражданского строительства Самарского политеха Александр Пищулев. - BIM-проектировщик - профессия будущего, которая находится на стыке с IT-технологиями. Мы рассчитываем, что пространство кампуса, которое объединит студентов, преподавателей и ученых, позволит увеличить интенсивность работы с предприятиями реального сектора, в том числе в области строительства и проектирования".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.