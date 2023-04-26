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Общество

Директора самарского "Жиллидера" оштрафовали на 100 тыс. рублей

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарское УФАС поступили материалы дел, возбужденные городской прокуратурой и надзорным ведомством Железнодорожного района в отношении МП "Жиллидер". Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Прокуратуры обнаружили множество нарушений, совершенных "Жиллидером" при осуществлении оплаты по различным договорам на поставку товаров и оказание услуг.

"Сотрудники управления, проанализировав всю полученную информацию, установили, что в течение 2022 и 2023 года МП заключило большое количество договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства. Общества выполнили со своей стороны все условия по поставкам и оказаниям услуг для МП. Однако Заказчик произвел оплату по договорам частично или вовсе не осуществил ее", — прокомментировали антимонопольщики.

В итоге самарское УФАС наложило два штрафа по 50 тыс. рублей на директора предприятия.

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