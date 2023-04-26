В Красноглинском районе на сутки отключат холодную воду

В четверг, 27 апреля, в 18:00 начнутся запланированы аварийные работы на водопроводных сетях в Красноглинском районе. Будет отключен водовод диаметром 700 мм, проходящий по Московскому шоссе.

Работы завершатся в 14:00 28 апреля. На время ремонта холодное водоснабжение будет отключено в пос. Мехзавод, мкр. Крутые Ключи, мкр. Кошелев-парк и ЖК "Новая Самара". Жителям рекомендуется сделать запас воды для своих нужд.



Также будут предоставлены бойлеры с питьевой водой, адреса первоначальной расстановки:

— п. Мехзавод, 2 квартал, 10

— п. Мехзавод, 1 квартал, 41

— п. Мехзавод, 5 квартал, 9

— п. Мехзавод, 15 квартал, 20 б.

В течение дня бойлеры будут менять местоположение.

Питьевая вода:

п.Мехзавод: бойлер № 3

квартал 4 д. 9 (ДК Октябрь) — 10:00

кв.15 д. 20 (Геронтологический центр) — 11:00 и 18:00

квартал 3 д. 9 (взрослая поликлиника) — 12:00

квартал 5 (на площади у рынка) — 13:00

квартал 15 д. 1 — 16:00

квартал 16 д. 3 — 19:00 до 22:00



Бойлер № 4

мкр. Новая Самара, квартал 1-37 — 10:00 и 20:00

мкр. Новая Самара, ул. Баженова между д. 8, 10 (у ТП) — 12:00 и 18:00

п. Мехзавод, квартал 2-10 (дом малютки) — 14:00

п. Мехзавод, квартал 2-47 — 16:00



Бойлер № 5

п. Мехзавод, квартал 11-23 — 10:00 и 20:00

п. Мехзавод, квартал 10-17 — 12:00 и 16:00

ВСЧ ул. Яблоневая д. 20 — 14:00



Бойлер № 6

ст. Козелковская (пересеч. Черниговская/Курильская) — с 10:00 до 14:00

ул. Совхозная (у озера) — с 15:00 до 19:00.