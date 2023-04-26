16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошел день компетенций платформы "Россия — страна возможностей" В Красноглинском районе на сутки отключат холодную воду Директора самарского "Жиллидера" оштрафовали на 100 тыс. рублей Присоединиться к патриотическим акциям ко Дню Победы и к народной акции "Бессмертный полк" может каждый Строительство самарского межвузовского кампуса поможет продвижению BIM-технологий в регионе

Общество

В Красноглинском районе на сутки отключат холодную воду

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 27 апреля, в 18:00 начнутся запланированы аварийные работы на водопроводных сетях в Красноглинском районе. Будет отключен водовод диаметром 700 мм, проходящий по Московскому шоссе.

Работы завершатся в 14:00 28 апреля. На время ремонта холодное водоснабжение будет отключено в пос. Мехзавод, мкр. Крутые Ключи, мкр. Кошелев-парк и ЖК "Новая Самара". Жителям рекомендуется сделать запас воды для своих нужд.
 
Также будут предоставлены бойлеры с питьевой водой, адреса первоначальной расстановки:
— п. Мехзавод, 2 квартал, 10
— п. Мехзавод, 1 квартал, 41
— п. Мехзавод, 5 квартал, 9
— п. Мехзавод, 15 квартал, 20 б.

В течение дня бойлеры будут менять местоположение.

Питьевая вода: 

п.Мехзавод: бойлер № 3
квартал 4 д. 9 (ДК Октябрь) — 10:00 
кв.15 д. 20  (Геронтологический центр) — 11:00 и 18:00
квартал 3 д. 9 (взрослая поликлиника) — 12:00
квартал  5 (на площади у рынка) — 13:00
квартал 15 д. 1 — 16:00
квартал 16 д. 3 — 19:00 до 22:00
 
Бойлер № 4
мкр. Новая Самара, квартал 1-37 — 10:00 и 20:00  
мкр. Новая Самара, ул. Баженова между д. 8, 10 (у ТП) — 12:00 и 18:00
п. Мехзавод, квартал 2-10 (дом малютки)  — 14:00
п. Мехзавод, квартал 2-47 — 16:00
 
Бойлер № 5
п. Мехзавод, квартал 11-23 — 10:00 и 20:00 
п. Мехзавод, квартал 10-17 — 12:00 и 16:00
ВСЧ ул. Яблоневая д. 20 — 14:00
 
Бойлер № 6
ст. Козелковская (пересеч. Черниговская/Курильская) — с 10:00 до 14:00
ул. Совхозная (у озера)   — с 15:00 до 19:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30