В Красноглинском районе на сутки отключат холодную воду

В четверг, 27 апреля, в 18:00 начнутся запланированы аварийные работы на водопроводных сетях в Красноглинском районе. Будет отключен водовод диаметром 700 мм, проходящий по Московскому шоссе.
Работы завершатся в 14:00 28 апреля. На время ремонта холодное водоснабжение будет отключено в пос. Мехзавод, мкр. Крутые Ключи, мкр. Кошелев-парк и ЖК "Новая Самара". Жителям рекомендуется сделать запас воды для своих нужд.
Также будут предоставлены бойлеры с питьевой водой, адреса первоначальной расстановки:
— п. Мехзавод, 2 квартал, 10
— п. Мехзавод, 1 квартал, 41
— п. Мехзавод, 5 квартал, 9
— п. Мехзавод, 15 квартал, 20 б.
В течение дня бойлеры будут менять местоположение.
Питьевая вода:
п.Мехзавод: бойлер № 3
квартал 4 д. 9 (ДК Октябрь) — 10:00
кв.15 д. 20 (Геронтологический центр) — 11:00 и 18:00
квартал 3 д. 9 (взрослая поликлиника) — 12:00
квартал 5 (на площади у рынка) — 13:00
квартал 15 д. 1 — 16:00
квартал 16 д. 3 — 19:00 до 22:00
Бойлер № 4
мкр. Новая Самара, квартал 1-37 — 10:00 и 20:00
мкр. Новая Самара, ул. Баженова между д. 8, 10 (у ТП) — 12:00 и 18:00
п. Мехзавод, квартал 2-10 (дом малютки) — 14:00
п. Мехзавод, квартал 2-47 — 16:00
Бойлер № 5
п. Мехзавод, квартал 11-23 — 10:00 и 20:00
п. Мехзавод, квартал 10-17 — 12:00 и 16:00
ВСЧ ул. Яблоневая д. 20 — 14:00
Бойлер № 6
ст. Козелковская (пересеч. Черниговская/Курильская) — с 10:00 до 14:00
ул. Совхозная (у озера) — с 15:00 до 19:00.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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Вечная Память истинным Героям!
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