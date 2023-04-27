В областной столице активно готовятся к проведению ЕГЭ

В Самаре началась подготовка к ЕГЭ. Организовано 29 пунктов проведения экзаменов, размещенных на базе образовательных организаций. Во всех пунктах экзамен будут принимать по новым технологиям: не только печать экзаменационных материалов, но и их сканирование по окончании экзамена в каждой аудитории, а также прием экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов будет осуществляться по сети Интернет.

Старт ЕГЭ-2023 уже успешно дан: с 20 марта по 19 апреля прошел досрочный период сдачи ЕГЭ, в котором принимали участие в основном выпускники прошлых лет, выпускники текущего года Самарской области, которые по уважительным причинам не могут сдать экзамены в основные сроки.

Кроме этого, во всех пунктах проведения экзаменов Самары с начала учебного года проходят организованные Рособрнадзором и Федеральным центром тестирования тренировочные мероприятия, направленные на отработку организационных и технологических процедур. Задействованные в проведении ЕГЭ работники пунктов проходят практическое обучение на тренировочных мероприятиях регионального и федерального уровней, готовятся пункты проведения экзаменов, апробируется техника (принтеры, ноутбуки, сканеры), на компьютеры загружается программное обеспечение. Это особенно важно для проведения ЕГЭ по иностранным языкам в разделе "Говорение" и ЕГЭ по информатике, так как участники сдают экзамен с использованием персональных компьютеров, на которые установлено специальное программное обеспечение. Выпускники знакомятся с процедурой проведения экзамена, проверяют свои силы и тренируются в выполнении экзаменационной работы перед реальными экзаменами. Все задания на "тренировках" — из актуальных контрольно-измерительных материалов 2023 года.

Всего в 2023 году в региональную информационную систему обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Самары внесено 6178 выпускников-участников ЕГЭ, 3234 работника пунктов проведения экзаменов, 794 эксперта для проверки выполненных заданий, 132 общественных наблюдателя, 8 ассистентов для обучающихся с ОВЗ и 29 медицинских работников.