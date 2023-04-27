В областной столице активно готовятся к проведению ЕГЭ

В Самаре началась подготовка к ЕГЭ. Организовано 29 пунктов проведения экзаменов, размещенных на базе образовательных организаций. Во всех пунктах экзамен будут принимать по новым технологиям: не только печать экзаменационных материалов, но и их сканирование по окончании экзамена в каждой аудитории, а также прием экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов будет осуществляться по сети Интернет.
Старт ЕГЭ-2023 уже успешно дан: с 20 марта по 19 апреля прошел досрочный период сдачи ЕГЭ, в котором принимали участие в основном выпускники прошлых лет, выпускники текущего года Самарской области, которые по уважительным причинам не могут сдать экзамены в основные сроки.
Кроме этого, во всех пунктах проведения экзаменов Самары с начала учебного года проходят организованные Рособрнадзором и Федеральным центром тестирования тренировочные мероприятия, направленные на отработку организационных и технологических процедур. Задействованные в проведении ЕГЭ работники пунктов проходят практическое обучение на тренировочных мероприятиях регионального и федерального уровней, готовятся пункты проведения экзаменов, апробируется техника (принтеры, ноутбуки, сканеры), на компьютеры загружается программное обеспечение. Это особенно важно для проведения ЕГЭ по иностранным языкам в разделе "Говорение" и ЕГЭ по информатике, так как участники сдают экзамен с использованием персональных компьютеров, на которые установлено специальное программное обеспечение. Выпускники знакомятся с процедурой проведения экзамена, проверяют свои силы и тренируются в выполнении экзаменационной работы перед реальными экзаменами. Все задания на "тренировках" — из актуальных контрольно-измерительных материалов 2023 года.
Всего в 2023 году в региональную информационную систему обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Самары внесено 6178 выпускников-участников ЕГЭ, 3234 работника пунктов проведения экзаменов, 794 эксперта для проверки выполненных заданий, 132 общественных наблюдателя, 8 ассистентов для обучающихся с ОВЗ и 29 медицинских работников.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.