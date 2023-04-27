Школьник из Самарской области стал победителем всероссийского конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи!"

26 апреля состоялась церемония награждения победителей второго сезона всероссийского конкурса детского научно-популярного видео "Знаешь? Научи!". Конкурс включен в инициативу "Инфраструктура для популяризации науки, создание контента" Десятилетия науки и технологий и проходит при поддержке национального проекта "Наука и университеты".

Конкурс проводился среди учеников 1-11 классов. Для участия в нем было необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на сайте. Видео должно было в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление. По итогам лучшими стали конкурсные работы 17 школьников из Москвы, Московской области, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Амурской области, Краснодарского края.

Победители и призеры конкурса получили образовательные курсы, технику и сертификаты на ее покупку, поездки и экскурсии, модный мерч и многое другое. Также специальные призы вручили школьным учителям-наставникам финалистов, а для школ-победителей подготовили особые призы, среди которых цифровые лаборатории для практического изучения естественнонаучных дисциплин, робототехнические наборы и конструкторы, а также оборудование для лабораторий аддитивных технологий.

"Конкурс "Знаешь? Научи!" включен в программу Десятилетия науки и технологий и дает широкие возможности для самореализации и творчества школьников. В этом году для конкурса юные исследователи записали более 2,5 тысяч видеороликов по различным научным тематикам. Также важно отметить и работу учителей, которые помогали и активно поддерживали ребят. Для этого в Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным, мы ввели специальную номинацию. Второй сезон конкурса объединил более 7,5 тысяч учащихся со всей страны. Самыми активными регионами стали Костромская, Волгоградская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Уверен, конкурсная работа каждого школьника — важный вклад в популяризацию отечественной науки", — прокомментировал заместитель председателя правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко

Победители определялись в трех возрастных категориях, пяти тематических номинациях и трех специальных номинациях. Возрастные категории были разделены на "Младшую школу", "Среднюю школу" и "Старшую школу", в каждой из которых соревновались дети соответствующих возрастов.

В список тематических номинаций вошли "Естественные науки", "Информационные технологии и точные науки", "Место человека во вселенной", "Науки будущего", "Социальные и гуманитарные науки". Специальные номинации были посвящены темам: "Цифровой взгляд на мир" от цифровой образовательной платформы "Сферум", "Авиация будущего" от партнера конкурса ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", "Большой эксперимент на большой перемене" от АНО "Большая перемена". Дополнительно в Год педагога и наставника был определен лучший наставник участников конкурса, а также проведены дополнительные активности конкурса — "Марафон регионов" и "Школьная эстафета".

На первом месте у старшеклассников — Никита Пекшев из Самарской области с роликом про системы отсчета. Второе место занял Владислав Рыжиков из Краснодарского края; на третьем месте — Артем Ефремов из Москвы, который собрал квадрокоптер на 3D принтере и рассказал о роли ученого в современном мире.

В возрастной категории "Средняя школа" 1 место занял ролик Степана Фомичева из г. Щелково Московской области, Виктория Степанова из Амурской области — на 2 месте, Иван Петренко из Москвы — на третьем. Степан Фомичев показал в своём видео опыт, в котором он объяснил разложение перекиси водорода, а Иван Петренко рассказал про квантовое бессмертие.

Победителями в категории "Младшая школа" стали: Кира Иванова из Республики Татарстан (1 место), Люсия Гаспарян из Московской области (2 место) и Дмитрий Смирнов из Санкт Петербурга, чей видеоролик о капиллярном эффекте занял 3 место. В будущем Дмитрий хочет стать учителем или строителем.

Помимо возрастных категорий, победители были определены в тематических номинациях конкурса, которые отражали конкретные направления современной науки.

Победителем в номинации "Естественные науки" стал ученик начальной школы из Москвы Дмитрий Потапов. Он снял видео о фототропизме растений и продемонстрировал устройство, способное поворачиваться в сторону света. Лучшей конкурсной работой в номинации "Информационные технологии и точные науки" стал ролик Ильи Кочегарова из Московской области, который победил в конкурсе уже во второй раз. Илья сделал ролик про "умный домик" для его домашних животных с помощью программирования и специальных устройств. В номинации "Место человека во вселенной" победила ученица начальной школы из Московской области Алиса Ким. В своей конкурсной работе она наглядно показала масштабы солнечной системы и ее планет. Ученик средней школы из г. Сертолово Ленинградской области Руслан Самарцев объяснил в видеоролике процесс флотации и его использовании в добыче полезных ископаемых. Ролик Руслана стал победителем в номинации "Науки будущего". Социальный эксперимент, который показал в своей работе Владислав Стрельников из Краснодарского края в ролике "Ведущий или ведомый?" позволил ему выиграть в номинации "Социальные и гуманитарные науки".

Еще три работы стали победителями в специальных номинациях, которые были подготовлены совместно с партнерами конкурса. О том, почему фейерверк разноцветный, в своем видео рассказал Евгений Богдашов из Нижегородской области — победитель специальной номинации "Большой эксперимент на большой перемене", подготовленной совместно с АНО "Большая перемена". Владислав Пырков из Москвы стал победителем специальной номинации "Авиация будущего" от ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". В своем видеоролике Владислав объяснил подъемную силу, благодаря которой самолеты поднимаются в воздух. В специальной номинации "Цифровой взгляд на мир" от Сферума победителем стал ученик средней школы Иван Возный из Амурской области. В своем ролике он рассказал о развитии робототехники и возможностях применения роботов.

Кроме того, в Год педагога и наставника был определен лучший наставник конкурса — им стала педагог МБОУ "Лицей" г. Протвино Марина Кутина, 34 ученика которой вышли в финал конкурса.

Напомним, конкурс "Знаешь? Научи!" проводится второй раз АНО "Национальные приоритеты" на платформе просветительской программы Homo Science, созданной Госкорпорацей "Росатом". Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, министерства промышленности и торговли Российской Федерации, национального проекта "Наука и университеты", а также входит в инициативу "Инфраструктура для популяризации науки, создание контента" Десятилетия науки и технологий.

Генеральным партнером конкурса выступает компания VK. Стратегический партнер — Российское общество "Знание". Также партнерами конкурса выступают государственная корпорация "Роскосмос", образовательный сервис Сферум, образовательная платформа "Учи.ру", университет науки и технологий МИСИС, Всероссийский конкурс "Большая перемена", телеканал "Наука", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", телеканал "МИР 24", РХТУ им. Д. И. Менделеева, компания Gallery, Фонд технологической поддержки образования "Навигатор образовательных технологий", Ассоциация "Внедрения инноваций в сфере 3Д образования", ассоциация Science Slam и Российская академия образования.