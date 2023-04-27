Начальник регионального УГИБДД Юрий Некрасов на прямой линии ответит на вопросы жителей области

В пятницу, 28 апреля, с 15:00 до 16:00, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию.

Жителям региона предлагают задать свои вопросы о безопасности дорожного движения по телефону 8 (846) 339-50-69.

Кроме того, ведомство принимает предложения по совершенствованию организации дорожного движения, общественному контролю за дорожным движением, и мероприятиям, способствующим пропаганде дисциплины на улицах и дорогах региона.