Начальник регионального УГИБДД Юрий Некрасов на прямой линии ответит на вопросы жителей области

В пятницу, 28 апреля, с 15:00 до 16:00, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию.
Жителям региона предлагают задать свои вопросы о безопасности дорожного движения по телефону 8 (846) 339-50-69.
Кроме того, ведомство принимает предложения по совершенствованию организации дорожного движения, общественному контролю за дорожным движением, и мероприятиям, способствующим пропаганде дисциплины на улицах и дорогах региона.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.