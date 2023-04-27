16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За январь-март в Самарской области от наркотиков умерло 33 человека С начала года в Самарской области к ответственности привлекли 5 тыс. водителей за тонировку Фонд президентских грантов проведет оценку результатов реализации социальных проектов до 30 июня Школьник из Самарской области стал победителем всероссийского конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" Счетная палата обнаружила нарушения в работе самарского "Природоохранного центра"

Общество

Начальник регионального УГИБДД Юрий Некрасов на прямой линии ответит на вопросы жителей области

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 апреля, с 15:00 до 16:00, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Жителям региона предлагают задать свои вопросы о безопасности дорожного движения по телефону 8 (846) 339-50-69.

Кроме того, ведомство принимает предложения по совершенствованию организации дорожного движения, общественному контролю за дорожным движением, и мероприятиям, способствующим пропаганде дисциплины на улицах и дорогах региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30