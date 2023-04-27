После матча "Крылья Советов" - "Зенит" для зрителей подадут дополнительный транспорт

В субботу, 29 апреля, в 15:00, на стадионе "Солидарность Самара Арена" встретятся футбольные команды "Крылья Советов" и "Зенит".
Для зрителей после матча подадут дополнительный общественный транспорт. Так, дополнительные трамваи № 5, 11, 12 и 25 будут ждать болельщиков на конечной остановке "Самара Арена".
К остановке "Улица Алма-Атинская" подадут дополнительные автобусы № 1, 23, 34, 41, 47, следующие в сторону пр. Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов № 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона Крутые Ключи.
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