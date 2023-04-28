На майские праздники в Самаре ожидается +29 °C

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют летнюю погоду в Самарской области на ближайшие выходные и начало следующей недели.

В пятницу днем, 28 апреля, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +23…+25 °C

29 и 30 апреля в регионе сохранится малооблачная погода. Осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +22…+27 °C.

В понедельник, 1 мая, и во вторник, 2 числа, в Самарской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +12…+17 °C, днем +24…+29 °C.