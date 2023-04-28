Начальник ГУ МВД по Самарской области наградил сотрудников - участников спартакиады к 100-летию "Динамо"

Начальник ГУ МВД России по Самарской области встретился с командой областного главка полиции — участницей спартакиады, посвященной 100-летию "Динамо". Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил команду с призовыми местами, поблагодарил спортсменов-полицейских за честную борьбу, занятие спортом и вручил благодарственные письма.

Обсудив прошедшее мероприятие со спортсменами-полицейскими, которые, несмотря на служебные будни, находят время на занятие спортом, поддерживают себя в отличной физической форме и являются примером для своих коллег, Игорь Иванов поблагодарил их за честную борьбу, стремление к победе, высокий результат. Он отметил, что в служебной деятельности сотрудникам органов внутренних дел очень важно находить время для поддержания спортивной формы.

Обращаясь к команде, генерал-лейтенант призвал полицейских совместно с Управлением по работе с личным составом и спортивным обществом "Динамо" своим примером привлекать к занятиям физической активностью сослуживцев.

Участники команды высоко оценили организацию проведенных соревнований и обратили внимание, что подготовка и участие в спартакиаде помогли им не только укрепить спортивный дух, лучше узнать друг друга и познакомиться с коллегами из других силовых структур, но и еще раз показать высокий уровень физической подготовки, что по достоинству оценила поддержка зрительного зала. Учитывая, что хорошая физическая подготовка является одним из основных требований к сотрудникам правоохранительных органов, участники команды подтвердили, что продолжат активные занятия спортом, подготовку и участие в соревнованиях и привлечение к спорту своих сослуживцев.

Завершая мероприятие, и вручая благодарственные письма, и объявив о премировании всех участников команды, Игорь Геннадьевич еще раз поздравил всех с заслуженной победой, пожелал успехов как на службе, так и в спорте и отметил: "Спортивные состязания, направленные на повышение физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, будут продолжаться как в рамках спортивного общества "Динамо", так и среди подразделений полиции Самарской области".