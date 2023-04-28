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Общество

3, 5 и 7 мая в Самаре пройдут репетиции военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на пл. Куйбышева в преддверии центрального события 9 мая — военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — пройдут традиционные репетиции.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

3 мая в 20:00 на пл. Куйбышева состоится первая репетиция военного парада с прохождением парадных расчетов. До начала репетиции парада с 18:00 до 19:30 на пл. Куйбышева для жителей и гостей Самары состоится концерт участников в рамках программы международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю".

5 мая в 20:00 по пл. Куйбышева пройдут парадные расчеты, а 7 мая в 10:00 состоится генеральная репетиция с участием полного состава парадных расчетов и военной техники.

В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь Куйбышева будет ограничен.

"Внимание! В ходе проведения тренировок военного парада с 1-й очереди набережной реки Волги будут производиться холостые залпы", - отмечается в сообщении пресс-службы облправительства.

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