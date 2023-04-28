Тольяттиазот взял шефство над кадетской школой

Тольяттиазот заключил договор о сотрудничестве с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. о. Тольятти "Кадетская школа № 55". Подписание соглашения стало частью профориентационной программы, действующей на предприятии на протяжении последних трех лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Среди партнёров программы ТОАЗа по непрерывному обучению "Школа-ССУЗ/ВУЗ- Предприятие": Тольяттинский государственный университет, химико-технологический колледж, электротехнический техникум, школы города. Так, в гимназии № 35 и школе № 41 несколько лет успешно действуют инженерно-технические классы, где ученики углубленно изучают профильные предметы — химию, физику и математику.

Успешный опыт ТОАЗа по реализации мероприятий, направленных на проведение работы по профессиональной ориентации учащихся и оказанию информационно-технической поддержки учебного процесса, теперь будет ретранслирован и на Комсомольский район города. В кадетской школе № 55 появятся свои профильные классы с естественно-научным уклоном и необходимое оборудование.

Сотрудничество школы с Тольяттиазотом станет отличным фундаментом для учеников при поступлении в вузы и ссузы по специальностям, связанным с большой химией.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот является крупнейшим работодателем Самарской области. Сейчас на предприятии трудится более 4 000 человек. Мы заинтересованы в кадрах с высоким уровнем компетенций, поэтому ведем популяризацию химического образования уже со школьной скамьи. В рамках реализации программы непрерывного обучения ТОАЗ помогает раскрывать молодые таланты, оказывает содействие в поступлении в высшие учебные заведения и приглашает получить стабильную работу на лидирующем предприятии региона".