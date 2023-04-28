Тольяттиазот взял шефство над кадетской школой

Тольяттиазот заключил договор о сотрудничестве с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. о. Тольятти "Кадетская школа № 55". Подписание соглашения стало частью профориентационной программы, действующей на предприятии на протяжении последних трех лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Среди партнёров программы ТОАЗа по непрерывному обучению "Школа-ССУЗ/ВУЗ- Предприятие": Тольяттинский государственный университет, химико-технологический колледж, электротехнический техникум, школы города. Так, в гимназии № 35 и школе № 41 несколько лет успешно действуют инженерно-технические классы, где ученики углубленно изучают профильные предметы — химию, физику и математику.
Успешный опыт ТОАЗа по реализации мероприятий, направленных на проведение работы по профессиональной ориентации учащихся и оказанию информационно-технической поддержки учебного процесса, теперь будет ретранслирован и на Комсомольский район города. В кадетской школе № 55 появятся свои профильные классы с естественно-научным уклоном и необходимое оборудование.
Сотрудничество школы с Тольяттиазотом станет отличным фундаментом для учеников при поступлении в вузы и ссузы по специальностям, связанным с большой химией.
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот является крупнейшим работодателем Самарской области. Сейчас на предприятии трудится более 4 000 человек. Мы заинтересованы в кадрах с высоким уровнем компетенций, поэтому ведем популяризацию химического образования уже со школьной скамьи. В рамках реализации программы непрерывного обучения ТОАЗ помогает раскрывать молодые таланты, оказывает содействие в поступлении в высшие учебные заведения и приглашает получить стабильную работу на лидирующем предприятии региона".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.