Возникло желание поджечь: в Самаре задержали виновника пожара на ул. Галактионовской

В Самаре арестовали 30-летнего безработного мужчину, подозреваемого в поджоге дома на ул. Галактионовской. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, 18 апреля, в 18:56, в центре Самары загорелся расселенный двухэтажный дом на ул. Галактионовской, 241. Позже огонь перекинулся на соседний одноэтажный дом. Огонь распространился на 300 кв. м, пожар ликвидировали в 20:48.

Осмотрев место происшествия, полицейские выяснили, что возгорание началось из-за поджога. На ул. Полевой они заметили подозрительного прохожего с чемоданом и сумкой. На руках и одежде мужчины были следы копоти. В сумке у него нашли бумагу и зажигалки.

Подозреваемый не отрицал причастность к пожару. Он рассказал, что собирал макулатуру в заброшенном доме и в какой-то момент захотел поджечь здание. Он некоторое время наблюдал за распространением пламени, а затем ушел, забрав с собой найденный в доме старый чемодан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Самарца отправили под стражу.