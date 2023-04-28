На АПК региона в 2023 году заложено 5,3 млрд рублей

В 2023 г. на финансирование агропромышленного комплекса Самарской области предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5,3 млрд руб., том числе средства областного бюджета 3,4 млрд рублей. Средства государственной поддержки в объеме 3,8 млрд руб. предусмотрены на реализацию политики импортозамещения, на развитие животноводства и растениеводства, мелиорации, малых форм хозяйствования и кооперативной деятельности в АПК, инвестиционной и инновационной деятельности, сельского туризма, а также на поддержку подготовки профессиональных кадров АПК.

Упор на основные отрасли

На поддержку сельхозтоваропроизводителей, занятых животноводством и растениеводством, будут направлены бюджетные средства в объеме 1,37 млрд и 1 млрд руб., соответственно.

Более половины всех средств, предусмотренных на поддержку животноводческой отрасли, будет направлено на развитие молочного скотоводства, на увеличение собственного производства молока, а также на поддержку племенной работы.

В растениеводстве значительные объемы бюджетных средств будут направлены на поддержку агрострахования, на проведение комплекса агротехнологических работ и повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и качества почв, а также на поддержку производства и реализации зерновых культур.

В основу разработки мер государственной поддержки ложатся инициативы и главы региона Дмитрия Азарова, и самих представителей агробизнеса. Как итог — ежегодно совершенствуются не только меры господдержки, но и механизмы их предоставления. Например, по отдельным направлениям в отрасли растениеводства государственную поддержку можно получить как на финансовое обеспечение будущих затрат, так и на возмещения уже понесенных. А начиная с 2023 г. осуществляется поддержка граждан,

ведущих личное подсобное хозяйство, на содержание маточного поголовья.

Всего за 2018–2022 год общая сумма государственной поддержки АПК составила 25,1 млрд рублей. Значительные средства помогли самарским аграриям добиться существенного роста объема производства продукции за указанную пятилетку. Если по итогам 2018 г. объем производства сельскохозяйственной продукции составил 89 млрд руб., то в 2022-м этот показатель составил 205 млрд рублей.

Дело за малым

Весомым направлением расходования бюджетных областных и федеральных средств является поддержка малых форм хозяйствования. В Самарской области по состоянию на 1 января 2023 г. зарегистрировано 1857 крестьянских (фермерских) хозяйств. Поддержку может получить и уже действующий фермер, и тот, кто только собирается им стать. Отдельное внимание уделяется и небольшим предприятиям, а объединения фермеров внутри сельскохозяйственного кооператива могут рассчитывать на возмещение до 50% затрат на технику и оборудование.

В начале года министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области объявило о результатах проведения очередного конкурсного отбора заявителей на предоставление грантов "Семейная ферма" и "Агропрогресс". В 2023 г. на эти цели выделено более 131 млн и 23 млн руб., соответственно. Поддержку получили девять фермерских хозяйств и пять обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. Основное требование к участникам конкурса по направлению "Семейная ферма" заключалось в том, чтобы они были заняты в деле уже несколько лет и имели в составе крестьянско-фермерского хозяйства членов своей семьи.

Максимальный размер гранта для победителей равен 30 млн руб., 60% этой суммы составляют бюджетные средства, 40% — самого заявителя. Если цель проекта — развитие молочного животноводства, дополнительно из областной казны компенсируется еще 20%.

Распорядиться грантом также можно, потратив деньги на капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, на покупку оборудования, техники и специализированного транспорта, автономных источников электро- и газоснабжения.

С текущего года возможности использования выделяемых средств расширились законодательно. Теперь часть субсидии можно будет направить на покупку участков сельхозназначения, которые находятся в собственности у муниципалитетов. Изменились и условия в части создания рабочих мест: на каждые 10 млн руб. гранта фермеру нужно трудоустроить одного человека, раньше же он должен был создать три рабочих места независимо от суммы.

Что касается "Агропрогресса", то он рассчитан только на сельхозпроизводителей — юридических лиц. Общества и товарищества вправе претендовать на грант до 30 млн руб., где 25% составляют средства гранта, 70% — инвестиционного кредита и 5% — заявителя. В прошлом году эту поддержку получили восемь хозяйств и три предприятия, объем полученных ими средств составил более 168 млн рублей. Гранты выделяются в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области".

Всего за последние пять лет более 220 фермеров губернии воспользовались помощью из бюджета, чтобы создать или расширить свои малые предприятия. Если в 2018 г. доля крестьянско-фермерских хозяйств в структуре валовой региональной продукции АПК составляла 13,9%, то в 2022-м достигла уже 17,3%.

В рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в прошлом году гранты были выделены 20 победителям конкурса "Агростартап". Аграрии региона получили 74 млн руб. из областного и федерального бюджетов. В текущем году на эти же цели направлено более 63 млн рублей. В апреле конкурсная комиссия определила 17 победителей текущего года по данному направлению. Впереди рассмотрение заявок и предоставление грантов по направлениям "Агротуризм" и "Агростартап-Регион".

Грантов много не бывает

Так же, как и "Агропрогресс", грант "Агротуризм" впервые был введен в прошлом году. Этот механизм господдержки из бюджетов двух уровней предусмотрен для производителей (за исключением личных подсобных хозяйств), относящихся к категориям малого или микропредприятия. Размер гранта 3-10 млн руб. при условии, что собственные средства аграриев составляют от 10% до 25% от стоимости. Основная задача этой меры - снижение зависимости сельчан от сезонности производства за счет диверсификации

деятельности, например, объединения сельскохозяйственной и туристической.

Исключительная региональная поддержка — грант "Агростартап-Регион", разработанный по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Только в прошлом году ей воспользовались восемь фермеров, в 2023 г. размер этого гранта увеличивается на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности — до 10 млн руб., по иным направлениям — до 6 миллионов.

Комплексная поддержка самарских сельхозтоваропроизводителей в регионе подразумевает не только распределение грантов, но и выдачу субсидий в области растениеводства или животноводства, а также помощь при участии в реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", например, в части строительства домов по договору найма для сотрудников предприятия.

Подать заявку можно онлайн

Кстати, субсидии, предоставляемые за счет областного бюджета, доступны аграриям в личном кабинете программного продукта "Электронный агропромышленный комплекс Самарской области". Войдя в свой профиль, сельхозпроизводители могут выбрать нужное направление, загрузить скан-копии необходимых документов и, заверив электронной цифровой подписью, отправить заявку на получение средств. По словам руководителя управления информатизации в АПК и мониторинга земель сельхозназначения областного ведомства Алексея Лисицина, важно, что при электронной подаче документов специалисты могут максимально точно фиксировать время поступления заявки. Это необходимо для установки очередности получения субсидии. Напомним, что для повышения удобства ведения книги учета истории полей и предоставления отчетной информации создана бесплатная веб-версия ГИС АПК.