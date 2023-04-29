В Самаре ограничат движение по ул. Новожелябовской

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С 05:00 2 мая до 23:59 19 мая будет ограничено движение транспорта по ул. Новожелябовской в связи с прокладкой ливневой канализации, сообщает мэрия Самары. Ограничения коснутся участка между ул. Г. С. Аксакова и пр. Карла Маркса.

Фото: пресс-служба мэрии Самары