В Самаре ограничат движение по ул. Новожелябовской

С 05:00 2 мая до 23:59 19 мая будет ограничено движение транспорта по ул. Новожелябовской в связи с прокладкой ливневой канализации, сообщает мэрия Самары. Ограничения коснутся участка между ул. Г. С. Аксакова и пр. Карла Маркса.
Автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты следования.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.