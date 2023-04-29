Стало известно как ограничат движение в Самаре в День Победы

В связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Самары будут действовать ограничения движения транспорта, сообщает мэрия города.

Ограничения коснутся следующих участков улично-дорожной сети:

с 06:00 до 23:59 1 мая — по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской;

с 06:00 3 мая до 23:00 9 мая — по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

с 14:00 до 22:00 3 мая — по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской;

с 18:00 до 23:59 5 мая — по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

с 06:00 до 23:59 6 мая — по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

с 06:00 до 14:00 7 мая 2023 года — по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая — по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Льва Толстого, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;

с 06:00 до 12:00 9 мая — по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

с 06:00 до 15:00 9 мая — по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской, по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

с 06:00 до 23:59 9 мая — по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

Также на территории Самары будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин) на следующих участках улиц:

с 10:00 30 апреля до 10:00 10 мая — по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

с 06:00 4 мая до 10:00 10 мая — по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева;

с 22:00 7 мая до 10:00 10 мая — по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Некрасовской;

с 06:00 8 мая до 10:00 10 мая — по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Самарской от ул. Некрасовской до ул. Ульяновской.

Кроме того, временные изменения коснутся и городского общественного транспорта. Трассы следования изменятся у автобусов №№ 24, 34, 37, 46, 47, 80, 226, 3, 61, 261, а также у троллейбусов маршрута №№ 6.

С 18:00 до 23:00 5 мая, с 06:00 до 14:00 7 мая, с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая будет прекращено движение городского электрического наземного транспорта по троллейбусному муниципальному маршруту регулярных перевозок № 16 "Губернский рынок — 6-й причал".

В городской администрации отмечают, что в период действия временного ограничения движения транспорта на отдельных перекрестках светофорные объекты будут переведены в режим "желтого мигания".

Подробно с временными схемами организации дорожного движения и движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться в приложениях на сайте мэрии.

Горожан просят обратить внимание на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.