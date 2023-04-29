На ул. Новоурицкой в Самаре начинается монтаж водоводов

С 05:00 2 мая до 23:59 2 июня в связи с монтажом водоводов будет ограничено движение транспорта по ул. Новоурицкой, сообщает мэрия Самары.
Ограничения коснутся участка от ул. Авиационной до ул. Речной.
Автомобилистов просят обратить внимание на необходимость заранее планировать свои поездки.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.