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Общество

На ул. Новоурицкой в Самаре начинается монтаж водоводов

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 05:00 2 мая до 23:59 2 июня в связи с монтажом водоводов будет ограничено движение транспорта по ул. Новоурицкой, сообщает мэрия Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ограничения коснутся участка от ул. Авиационной до ул. Речной.

Автомобилистов просят обратить внимание на необходимость заранее планировать свои поездки.

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