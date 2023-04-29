На ул. Новоурицкой в Самаре начинается монтаж водоводов

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С 05:00 2 мая до 23:59 2 июня в связи с монтажом водоводов будет ограничено движение транспорта по ул. Новоурицкой, сообщает мэрия Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары