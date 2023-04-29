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Общество

В Самаре сотрудники ГИБДД вручали подарки трезвым водителям

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В майские праздники Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей - "Трезвое решение!".

Цель данной акции-привлечь внимание широких слоев населения к данной проблеме.

Инспекторы полка ДПС совместно с сотрудниками отделения пропаганды БДД останавливали водителей, проводили профилактическую беседу и вручали необычный подарок —  бутилированную воду и специальный подстаканник с надписью-напоминанием: "Просим не садиться пьяными за руль!".

При проведении беседы, реакция на ситуацию, когда водитель позволяет себе сесть за руль пьяным у водителей была однозначно отрицательной. Все водители участвующие в акции, подтвердили, что неукоснительно соблюдают правила дорожного движения и обязуются соблюдать в дальнейшем.

Гид потребителя

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