В Самаре сотрудники ГИБДД вручали подарки трезвым водителям

В майские праздники Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей - "Трезвое решение!".
Цель данной акции-привлечь внимание широких слоев населения к данной проблеме.
Инспекторы полка ДПС совместно с сотрудниками отделения пропаганды БДД останавливали водителей, проводили профилактическую беседу и вручали необычный подарок — бутилированную воду и специальный подстаканник с надписью-напоминанием: "Просим не садиться пьяными за руль!".
При проведении беседы, реакция на ситуацию, когда водитель позволяет себе сесть за руль пьяным у водителей была однозначно отрицательной. Все водители участвующие в акции, подтвердили, что неукоснительно соблюдают правила дорожного движения и обязуются соблюдать в дальнейшем.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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