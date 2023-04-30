Итоги недели: поддержка участников СВО по всем фронтам

Неделя прошла в повестке поддержки специальной военной операции. Помощь военнослужащим и их семьям с каждым днем объединяет все больше людей здесь, в тылу.

В зону СВО отправляются колонны с гуманитарным грузом и дополнительным оборудованием, которые собирают коллективы предприятий и ведомств, благотворительные фонды. Группы неравнодушных жителей наращивают выпуск одежды, маскировочных сетей, окопных свечей и других необходимых фронту вещей. Разработанная у нас система социальных паспортов, которую уже перенимают другие регионы, позволяет учитывать потребности семей бойцов и контролировать работу по их исполнению.

Постоянно к нашим военным приезжает губернатор Дмитрий Азаров, чтобы не только привезти необходимое оборудование, но и взять в работу вопросы бойцов, узнать, где требуется помощь.

Реальный пример того, как работает прямая поддержка губернатора — решение по помощи семье военнослужащего из Сызранского района, чей дом сгорел при пожаре. Глава региона сначала узнал о проблеме от жены бойца, потом встретился уже с ним самим — и в итоге помощь семье окажут из резервного фонда губернатора. Важно, что в новое жилье для семьи защитника родины также вложится и муниципалитет, и работодатель.

Материальную поддержку на улучшение жилищных условий получит и многодетная семья из Большеглушицкого района. Один из старших сыновей сейчас служит в зоне СВО. Именно такой подход — сочетание четкой, системной работы и поиска решений для помощи жителям в нестандартных ситуациях — обеспечивает Самарской области лидерство во многих направлениях социально-экономического развития.

Регион работает и над тем, чтобы увековечить память о героях современности, которые, как и их деды, встали на борьбу с фашизмом. Андрей Соколовский, служивший по контракту, пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти товарищей. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. В войсковой части, где Соколовский проходил службу, установлен бюст, а его имя присвоено юнармейскому отряду тольяттинской школы № 62. Совсем скоро — ко Дню Победы — фамилия бойца будет нанесена на плиту мемориального комплекса на площади Славы в областной столице. Также вдова героя попросила увековечить его память на малой родине, в Татарстане. По ее просьбе Дмитрий Азаров обратился к руководителю республики Рустаму Минниханову — с предложением рассмотреть возможность присвоения имени Андрея Соколовского одной из школ города Тетюши.

В патриотической работе зачастую важно поддержать инициативу самих людей. Так было с акцией "Бессмертный полк", инициативой проведения мини-парадов под окнами ветеранов. Еще одним ярким событием, объединяющим тысячи патриотов, обещает стать фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!", который состоится на следующей неделе. Главная его идея состоит в укреплении международной солидарности в борьбе с проявлениями фашизма.

В течение шести дней — с 1 по 6 мая — свои выступления жителям региона будут дарить музыканты из России, Франции, Великобритании, Никарагуа, Словении, Каталонии и других стран. Большинство из них — не просто творческие личности. Например, представитель Франции, бывший профессиональный военный, еще в 2014 году отправился на Донбасс, чтобы защищать мирных людей от нацистской угрозы.

Самарская область неслучайно выбрана местом проведения фестиваля. В годы Великой Отечественной войны в нашем регионе ковалась в том числе и духовная победа. В Куйбышев были эвакуированы многие профессиональные творческие коллективы, здесь творил композитор Дмитрий Шостакович, отсюда звучал "главный голос страны" Юрия Левитана. Преемственность очевидна. Как подчеркнул губернатор, Самарская область становится столицей антифашистского движения.

Главной локацией для "Гитар в строю" станет площадь Куйбышева в Самаре, однако музыканты посетят и другие города губернии. Вход на все выступления, кинопоказы, лекции — бесплатный.