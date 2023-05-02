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Общество

В ближайшие дни в Самарской области пройдут дожди и грозы

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского УГМС сообщили, что в ближайшие дни, со 2 по 5 мая, в Самарской области пройдут кратковременные дожди и грозы.

"Холодный атмосферный фронт медленно перемещается вдоль Европейской территории России. В ближайшие сутки он накроет западные районы Самарской области. Воздушная масса с температурами воздуха +30° будет вытесняться к востоку. Жара в регионе ослабеет, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В последующие дни периода влияние холодного фронта сохранится, но его активность будет ослабевать", — отмечается в сообщении.

Во вторник, 2 мая, в Самаре установится переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +22…+24 °C.

В среду и четверг, 3 и 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. И днем и ночью местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер юго-восточный, северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем +21…+26 °C.

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