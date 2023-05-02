В День Победы самарские автобусы вместо дач поедут на кладбища

Департамент транспорта Самары рассказал, какие изменения в работе общественного транспорта ждут горожан в праздники.
Так, в День Победы рейсов на дачи не будет, зато запланированы перевозки к кладбищам.
"Все "дачные" автобусы, кроме №170, совершают рейсы в среду и пятницу. Автобус №170 - во вторник и четверг. В субботу, воскресенье и праздничные выходные дни будут задействованы все автобусные маршруты", - дополняет департамент.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.