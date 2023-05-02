В День Победы самарские автобусы вместо дач поедут на кладбища

Департамент транспорта Самары рассказал, какие изменения в работе общественного транспорта ждут горожан в праздники.

Так, в День Победы рейсов на дачи не будет, зато запланированы перевозки к кладбищам.

"Все "дачные" автобусы, кроме №170, совершают рейсы в среду и пятницу. Автобус №170 - во вторник и четверг. В субботу, воскресенье и праздничные выходные дни будут задействованы все автобусные маршруты", - дополняет департамент.