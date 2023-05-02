В Росреестре рассказали, как оформить права на садово-дачный участок и дом

В Тольятти прошли консультации самарского Росреестра для дачников и садоводов. Его специалисты в течение прошлой недели ответили на самые насущные вопросы дачников и садоводов.

В очной форме консультации экспертов и начальников отделов проходили в Тольятти на площадке Управления Росреестра по Самарской области. По видеоконференцсвязи государственные регистраторы консультировали граждан в Тольяттинском МФЦ.

Вопросы задавались самые разные: от порядка регистрации и установления границ земельных участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах, и изменения вида разрешенного использования до возможности оформления жилых домов на садовых участках.

Актуальная тематика консультаций нашла у жителей Тольятти и Ставропольского района самый живой отклик. Председатели садовых товариществ обращались с вопросами оформления заброшенных земельных участков, территорий общего пользования в СНТ.

"Управление Росреестра по Самарской области в условиях быстро меняющегося законодательства всегда готово предоставить актуальную информацию по всем возникающим у наших граждан вопросам", - отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных.

По результатам консультационной недели специалистами регионального Управления Росреестра были выявлены типовые вопросы членов СНТ:

- в каком порядке оформляются права на садовый или огородный земельный участок;

- какие документы необходимы для осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав на садовый либо жилой дом;

- какие документы необходимы для государственного кадастрового учета при изменении площади садового дома, расположенного на дачном участке;

- как можно изменить назначение дома, расположенного на дачном участке, с садового на жилой.

С развернутыми ответами специалистов Управления Росреестра по Самарской области можно ознакомиться, перейдя по ссылке.