Губернаторский проект "СОдействие": подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год

Определены победители по итогам конкурса общественных проектов по государственной программе "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017–2025 гг. (губернаторский проект "СОдействие"). Реализация проектов запланирована в 2023 году.
Перечень общественных проектов-победителей размещен на официальном сайте правительства Самарской области в разделе губернаторский проект "СОдействие".
Напомним, заявки для участия в проекте "СОдействие" принимались до 1 марта 2023 года. Всего в конкурсную комиссию поступило 252 общественных проекта.
По решению комиссии победителями признаны 78 социально-значимых инициатив населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 78 проектам составляет 89,7 млн рублей.
Ранее конкурсная комиссия уже определила первые 94 победителя среди общественных проектов к реализации в текущем году.
Всего в рамках реализации программы в 2023 году на поддержку 172 общественных проектов будет направлено 235,9 млн рублей. Реализация проектов победителей должна быть осуществлена в 2023 году.
Проект "СОдействие" направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.
Всего за период реализации программы на рассмотрение комиссии было представлено 2238 общественных инициатив. Реализовано 1060 социально-значимых проектов.
Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений:
- организация водоснабжения населения и (или) водоотведения;
- дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;
- создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;
- обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
- создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования;
- создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;
- участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, являющихся имуществом общего пользования и расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и (или) предназначенных для размещения другого имущества общего пользования;
- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;
- содержание мест захоронения;
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.
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