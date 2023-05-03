Губернаторский проект "СОдействие": подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год

Определены победители по итогам конкурса общественных проектов по государственной программе "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017–2025 гг. (губернаторский проект "СОдействие"). Реализация проектов запланирована в 2023 году.

Перечень общественных проектов-победителей размещен на официальном сайте правительства Самарской области в разделе губернаторский проект "СОдействие".

Напомним, заявки для участия в проекте "СОдействие" принимались до 1 марта 2023 года. Всего в конкурсную комиссию поступило 252 общественных проекта.

По решению комиссии победителями признаны 78 социально-значимых инициатив населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 78 проектам составляет 89,7 млн рублей.

Ранее конкурсная комиссия уже определила первые 94 победителя среди общественных проектов к реализации в текущем году.

Всего в рамках реализации программы в 2023 году на поддержку 172 общественных проектов будет направлено 235,9 млн рублей. Реализация проектов победителей должна быть осуществлена в 2023 году.

Проект "СОдействие" направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.

Всего за период реализации программы на рассмотрение комиссии было представлено 2238 общественных инициатив. Реализовано 1060 социально-значимых проектов.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений: