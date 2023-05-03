16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области контроль за дорожным движением осуществляют с помощью летательного аппарата Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс "Лидеры России" Губернаторский проект "СОдействие": подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год Сызрань приняла эстафету проведения международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" Самарский коллекционер привез бойцам на СВО ружья, сбивающие дроны

Общество

В Самарской области контроль за дорожным движением осуществляют с помощью летательного аппарата

КРАСНЫЙ ЯР. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Контроль за дорожным движением на территории Красноярского района был осуществлен сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области и инспекторами ОГИБДД Красноярского района, а также авиаторами Росгвардии с задействованием комплекса высотного наблюдения на базе аэростата.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Совместные профилактические мероприятия с использованием комплекса высотного наблюдения на базе аэростата сотрудники ГИБДД и Росгвардии проводят в Самарском регионе с лета 2019 года.

Аэростат представляет собой летательный аппарат, на специальном подвесе которого устанавливается видеокамера высокого разрешения, способная фиксировать нарушения правил дорожного движения с точностью до метра. Радиус действия камеры около десяти километров, обзорность составляет 360 градусов, таким образом профессиональная оптика позволяет со значительного расстояния различить государственный регистрационный знак автомобиля, как днем, так и ночью.

Изображение с нарушением ПДД РФ в режиме онлайн поступает в наземный пункт управления, где на компьютере сотрудник сохраняет видеосъёмку и передает информацию о нарушении экипажу ДПС. Сам летательный аппарат отслеживает нарушителей по трассе до момента остановки инспектором ДПС. Водитель нарушившего транспортного средства останавливается ближайшим нарядом, где составляется протокол (постановление) об административном правонарушении.

Несогласному с нарушением водителю предоставляется видеозапись, которая является неоспоримым доказательством. Таким образом, от "зоркого глаза воздушного инспектора" не спрятаться, не скрыться, и наказания не избежать. За время проведения мероприятия с помощью установленной на аэростате видеокамеры выявлялись нарушения ПДД РФ, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. 5 водителей-нарушителей были привлечены к ответственности, были составлены административные материалы по ч.4 статьи 12.15 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа  в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В связи с тем, что аэростат отчетливо виден участникам дорожного движения и влияет на их сознательность, указанные мероприятия являются действенной мерой профилактики и позволяют предотвратить правонарушения.

Данные мероприятия будут продолжены, сотрудники силовых ведомств уверены, что это поможет повысить транспортную дисциплину, оказывая мощный профилактический эффект.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4