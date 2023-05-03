В Самарской области контроль за дорожным движением осуществляют с помощью летательного аппарата

Контроль за дорожным движением на территории Красноярского района был осуществлен сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области и инспекторами ОГИБДД Красноярского района, а также авиаторами Росгвардии с задействованием комплекса высотного наблюдения на базе аэростата.

Совместные профилактические мероприятия с использованием комплекса высотного наблюдения на базе аэростата сотрудники ГИБДД и Росгвардии проводят в Самарском регионе с лета 2019 года.

Аэростат представляет собой летательный аппарат, на специальном подвесе которого устанавливается видеокамера высокого разрешения, способная фиксировать нарушения правил дорожного движения с точностью до метра. Радиус действия камеры около десяти километров, обзорность составляет 360 градусов, таким образом профессиональная оптика позволяет со значительного расстояния различить государственный регистрационный знак автомобиля, как днем, так и ночью.

Изображение с нарушением ПДД РФ в режиме онлайн поступает в наземный пункт управления, где на компьютере сотрудник сохраняет видеосъёмку и передает информацию о нарушении экипажу ДПС. Сам летательный аппарат отслеживает нарушителей по трассе до момента остановки инспектором ДПС. Водитель нарушившего транспортного средства останавливается ближайшим нарядом, где составляется протокол (постановление) об административном правонарушении.

Несогласному с нарушением водителю предоставляется видеозапись, которая является неоспоримым доказательством. Таким образом, от "зоркого глаза воздушного инспектора" не спрятаться, не скрыться, и наказания не избежать. За время проведения мероприятия с помощью установленной на аэростате видеокамеры выявлялись нарушения ПДД РФ, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. 5 водителей-нарушителей были привлечены к ответственности, были составлены административные материалы по ч.4 статьи 12.15 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В связи с тем, что аэростат отчетливо виден участникам дорожного движения и влияет на их сознательность, указанные мероприятия являются действенной мерой профилактики и позволяют предотвратить правонарушения.

Данные мероприятия будут продолжены, сотрудники силовых ведомств уверены, что это поможет повысить транспортную дисциплину, оказывая мощный профилактический эффект.