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Общество

В День Победы в Самаре запретят продавать алкоголь: список улиц

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Запрет распространяется на несколько улиц в исторической части города:

  • ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1-21, четная сторона —  дома №№ 2а — 26);
  • ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до уд. Вилоновской (нечетная сторона — дома №№ 37-145, четная сторона — дома №№ 36-102а);
  • ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1к1 — 41а, четная сторона — дома №№ 2а- 30);
  • ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетна сторона — дома №№ 177 — 181, четная сторона — дома №№ 176- 210);
  • ул.Молодогвардейской от ул. Ленинградской до Студенческого переулка (нечетная сторона -дома №№ 1-151, четная — дома №№ 74 — 202);
  • ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома №№ 1- 131б).

Ограничение на продажу спиртных напитков вводится с 8:00 до 23:00.

Гид потребителя

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