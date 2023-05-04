В День Победы в Самаре запретят продавать алкоголь: список улиц

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Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.