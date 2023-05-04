В День Победы в Самаре запретят продавать алкоголь: список улиц

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Запрет распространяется на несколько улиц в исторической части города:
- ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1-21, четная сторона — дома №№ 2а — 26);
- ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до уд. Вилоновской (нечетная сторона — дома №№ 37-145, четная сторона — дома №№ 36-102а);
- ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1к1 — 41а, четная сторона — дома №№ 2а- 30);
- ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетна сторона — дома №№ 177 — 181, четная сторона — дома №№ 176- 210);
- ул.Молодогвардейской от ул. Ленинградской до Студенческого переулка (нечетная сторона -дома №№ 1-151, четная — дома №№ 74 — 202);
- ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома №№ 1- 131б).
Ограничение на продажу спиртных напитков вводится с 8:00 до 23:00.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
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