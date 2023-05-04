С начала сезона в Самарской области от клещей пострадали 732 жителя

С начала эпидемического сезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 732 человека, из них — 243 ребенка. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
"За последнюю неделю (с 24.04 по 30.04.2023 г.) случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", — отметили в ведомстве.
На конец апреля от клещей обработано 452,6 га территорий Самарской области. Всего запланирована обработка на площади 4391,99 га.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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