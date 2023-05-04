В "Художественном" презентовали фильм-экскурсию о Самаре "Необычная"

В среду, 3 мая, в кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма-экскурсии о Самаре "Необычная". Картина снята по заказу мэрии Самары, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
"Фильм рассчитан на широкий круг зрителей — как жителей, так и гостей города. Также он будет близок и понятен тем, кто когда-то покинул Самару, но продолжает считать ее своим родным местом, — отмечается в сообщении. — В фильме раскрывается история, уникальная архитектура, идентичность разных районов города и, в то же время, целостность города-миллионника, имеющего имя в авиакосмической истории страны".
Картина снята творческой группой Андрея Петрякова. В создании непосредственное участие приняли жители Самары самых разных возрастов и профессий.
"Изначально планировался фильм, который расскажет, какая Самара у нас красивая, добрая, как у нас много замечательных мест и традиций, покажет настроение нашего города. Но фильм получился гораздо шире. Уверена, он будет интересен не только жителям Самары, но и нашим гостям и тем, кто только собирается к нам приехать. Для каждого Самара открывается по-своему", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.
Сюжет фильма рассказывает о герое, который хочет перевернуть представление своей девушки о том, что Самара — это обычный город. Для этого они отправляются на экскурсию, где гидами являются разные местные жители.
"Для меня очень ценно, что на премьерный показ пришел полный зал и остался до конца — значит, зрителям было действительно интересно и важно посмотреть, обсудить, обдумать, — поделился режиссер фильма Андрей Петряков. — Фильм называется "Необычная", потому что мы хотели перевернуть представление жителей и гостей города о том, что Самара — обычная и непримечательная. Мы хотели доказать этим фильмом, что на самом деле здесь много чего необычного и интересного".
Ожидается, что фильм окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма и инвестиционной привлекательности города, будет способствовать позиционированию Самары среди других городов на всероссийских и международных выставочных, форумных и иных площадках.
Посмотреть фильм можно в сообществе администрации в социальной сети ВКонтакте и телеграм-канале "Вести с Дворянской".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?