В "Художественном" презентовали фильм-экскурсию о Самаре "Необычная"

В среду, 3 мая, в кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма-экскурсии о Самаре "Необычная". Картина снята по заказу мэрии Самары, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Фильм рассчитан на широкий круг зрителей — как жителей, так и гостей города. Также он будет близок и понятен тем, кто когда-то покинул Самару, но продолжает считать ее своим родным местом, — отмечается в сообщении. — В фильме раскрывается история, уникальная архитектура, идентичность разных районов города и, в то же время, целостность города-миллионника, имеющего имя в авиакосмической истории страны".

Картина снята творческой группой Андрея Петрякова. В создании непосредственное участие приняли жители Самары самых разных возрастов и профессий.

"Изначально планировался фильм, который расскажет, какая Самара у нас красивая, добрая, как у нас много замечательных мест и традиций, покажет настроение нашего города. Но фильм получился гораздо шире. Уверена, он будет интересен не только жителям Самары, но и нашим гостям и тем, кто только собирается к нам приехать. Для каждого Самара открывается по-своему", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Сюжет фильма рассказывает о герое, который хочет перевернуть представление своей девушки о том, что Самара — это обычный город. Для этого они отправляются на экскурсию, где гидами являются разные местные жители.

"Для меня очень ценно, что на премьерный показ пришел полный зал и остался до конца — значит, зрителям было действительно интересно и важно посмотреть, обсудить, обдумать, — поделился режиссер фильма Андрей Петряков. — Фильм называется "Необычная", потому что мы хотели перевернуть представление жителей и гостей города о том, что Самара — обычная и непримечательная. Мы хотели доказать этим фильмом, что на самом деле здесь много чего необычного и интересного".

Ожидается, что фильм окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма и инвестиционной привлекательности города, будет способствовать позиционированию Самары среди других городов на всероссийских и международных выставочных, форумных и иных площадках.

Посмотреть фильм можно в сообществе администрации в социальной сети ВКонтакте и телеграм-канале "Вести с Дворянской".