Самарская госавтоинспекция борется с пьянством за рулем

Ежедневно пьяные водители становятся причиной ДТП, зачастую — с человеческими жертвами. По этой причине региональной Госавтоинспекцией среди жителей и гостей губернии был проведен широкомасштабный опрос. Им было предложено ответить на вопрос "Ваше отношение к алкоголю за рулем автомобиля" и "Что нужно сделать, чтобы уменьшилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей".

Всего за один день в опросе приняли участие 505 респондентов. Им было предложено выбрать из 4 вариантов ответа: сам иногда сажусь за руль в состоянии алкогольного опьянения (положительно ответили 4 человека, или 0,8% опрошенных); нейтральное - "ну выпил человек, что такого" (положительно ответили 3 человека, что составляет 0,6%); отрицательное (положительно ответили 245 человек, что составляет 49% опрошенных); резко отрицательное (положительно ответили 253 человека, что составляет 50,6%).

Большинство опрошенных заявило, что пить за рулем не приемлемо. Некоторые считают, что таких людей нужно лишать прав навсегда.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не оставаться равнодушными, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые, возможно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефоны дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.