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Общество

Самарская госавтоинспекция борется с пьянством за рулем

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежедневно пьяные водители становятся причиной ДТП, зачастую — с человеческими жертвами. По этой причине региональной Госавтоинспекцией среди жителей и гостей губернии был проведен широкомасштабный опрос. Им было предложено ответить на вопрос "Ваше отношение к алкоголю за рулем автомобиля" и "Что нужно сделать, чтобы уменьшилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей".

Фото: пресс-служба УГИБДД

Всего за один день  в опросе приняли участие 505 респондентов. Им было предложено выбрать из 4 вариантов ответа: сам иногда сажусь за руль в состоянии алкогольного опьянения (положительно ответили 4 человека, или 0,8% опрошенных); нейтральное - "ну выпил человек, что такого" (положительно ответили 3 человека, что составляет 0,6%); отрицательное (положительно ответили 245 человек, что составляет 49% опрошенных); резко отрицательное (положительно ответили 253 человека, что составляет 50,6%).

Большинство опрошенных заявило, что пить за рулем не приемлемо. Некоторые считают, что таких людей нужно лишать прав навсегда.

Госавтоинспекция призывает  участников дорожного движения не оставаться равнодушными, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые, возможно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефоны дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278-22-228(846) 278-22-23.

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