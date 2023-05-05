Музыкант Михаил Башаков выступит В Самаре на книжном фестивале

Известный музыкант, поэт и художник Михаил Башаков, автор знаменитого кавера на композицию британской рок-группы Smokie "Элис", приедет на межрегиональный книжный фестиваль "Время читать: настоящие истории". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Большой интеллектуальный праздник состоится 27 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке и на пространстве вокруг.

Главное событие фестиваля "Время читать" — большая книжная ярмарка, где можно посмотреть самые актуальные литературные новинки и приобрести их по ценам издательств.

Также гостей книжного фестиваля ждут музыка, возможность участия в дискуссиях с представителями научного сообщества, спектакли театрального марафона "Основано на реальных событиях", встречи с антарктическими путешественниками, вернисаж самарских художников, мастер-классы и кинопоказы. Тем, кто мечтает научиться писать и снимать, принесет пользу посещение "Лаборатории по созданию и рассказыванию историй".

Полная программа на сайте.