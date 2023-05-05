16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Музыкант Михаил Башаков выступит В Самаре на книжном фестивале В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым В "Новом пространстве" пройдет творческая встреча с переводчиком Харуки Мураками В Доме офицеров состоится презентация сборника произведений "Самарский край в стихах и прозе" В Самаре оцифруют более 100 редких книг и журналов

Литература Культура

Музыкант Михаил Башаков выступит В Самаре на книжном фестивале

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Известный музыкант, поэт и художник Михаил Башаков, автор знаменитого кавера на композицию британской рок-группы Smokie "Элис", приедет на межрегиональный книжный фестиваль "Время читать: настоящие истории". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Большой интеллектуальный праздник состоится 27 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке и на пространстве вокруг.

Главное событие фестиваля "Время читать" — большая книжная ярмарка, где можно посмотреть самые актуальные литературные новинки и приобрести их по ценам издательств.

Также гостей книжного фестиваля ждут музыка, возможность участия в дискуссиях с представителями научного сообщества, спектакли театрального марафона "Основано на реальных событиях", встречи с антарктическими путешественниками, вернисаж самарских художников, мастер-классы и кинопоказы. Тем, кто мечтает научиться писать и снимать, принесет пользу посещение "Лаборатории по созданию и рассказыванию историй".

Полная программа на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4