Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за февральский снег

В Новокуйбышевске мировой суд назначил заместителю главы города по вопросам городского хозяйства штраф 20 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Зимой надзорное ведомство зафиксировало, что с 6 по 20 февраля 2023 г. состояние дорог не было надлежащим. На проезжей части отмечались снег и лед, а также снежные валы ближе чем в 20 м от остановки.
Из-за этого на чиновника завели административное дело.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.