Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за февральский снег

В Новокуйбышевске мировой суд назначил заместителю главы города по вопросам городского хозяйства штраф 20 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Зимой надзорное ведомство зафиксировало, что с 6 по 20 февраля 2023 г. состояние дорог не было надлежащим. На проезжей части отмечались снег и лед, а также снежные валы ближе чем в 20 м от остановки.

Из-за этого на чиновника завели административное дело.