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Общество

В период майских праздничных дней сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приближаются праздничные дни, в этой связи региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не ослаблять внимания и быть осторожными при участии в дорожном движении.

При следовании к местам отдыха, в пригородные зоны или поездках в другие города и населенные пункты автомобилистам следует строго следовать предписаниям дорожных знаков и разметки. Важно помнить, что превышение скоростного режима, рискованные маневры и выезды на полосы встречного движения могут привести к трагическим и необратимым последствиям.

Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.

Управление транспортом в состоянии опьянения категорически недопустимо. Административная ответственность предусматривает штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Точно такая же ответственность установлена и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция Самарской области желает всем участникам дорожного движения безопасных праздничных дней и призывает к дисциплине и строгому соблюдению Правил дорожного движения.

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