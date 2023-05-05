В период майских праздничных дней сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме

Приближаются праздничные дни, в этой связи региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не ослаблять внимания и быть осторожными при участии в дорожном движении.
При следовании к местам отдыха, в пригородные зоны или поездках в другие города и населенные пункты автомобилистам следует строго следовать предписаниям дорожных знаков и разметки. Важно помнить, что превышение скоростного режима, рискованные маневры и выезды на полосы встречного движения могут привести к трагическим и необратимым последствиям.
Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.
Управление транспортом в состоянии опьянения категорически недопустимо. Административная ответственность предусматривает штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Точно такая же ответственность установлена и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Госавтоинспекция Самарской области желает всем участникам дорожного движения безопасных праздничных дней и призывает к дисциплине и строгому соблюдению Правил дорожного движения.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.