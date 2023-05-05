В Самаре эвакуируют жильцов из дома на ул. Кабельной, у которого горит крыша

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В пятницу, 5 мая, около 14:58, начался пожар в трехэтажном доме на ул. Кабельной, 3 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области