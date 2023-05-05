В День Победы в Самаре усилят работу общественного транспорта

Во вторник, 9 мая, в связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Самаре усилят работу общественного транспорта.

Праздничное мероприятие будет проходить на площади им. Куйбышева. После этого, чтобы зрители могли уехать в разные районы города, перевозчик (ООО "Самара Авто Газ") предоставит 10 дополнительных автобусов. С 22:00 они будут ожидать пассажиров на ул. Самарской — в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого. Отсюда автобусы со всеми остановками проследуют по маршрутам № 1,2, 24, 34, 37, 41, 47, 50.

Кроме того, на трамвайных маршрутах № 1, 3, 5, 20, 22 как минимум до 23:30 будет работать весь подвижной состав, который задействуется МП "Трамвайно-троллейбусное управление" для перевозок по данным маршрутам в течение смен.

По маршруту № 6 троллейбусы будут ходить до 23:30.

В День Победы самарский метрополитен будет работать по режиму выходного дня. С 20:30 до 24:00 интервал движения поездов составит 10 минут вместо 12,5 минут.