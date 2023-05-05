В Самарской области запретят посещать леса 6 по 10 мая

В Самарской области из-за высокой пожарной опасности запретят заходить в леса. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.
Так, в 6 по 10 мая будет запрещено пребывание людей в лесах, а также въезд транспорта на территории следующих лесничеств:
Безенчукское (Безенчукский, Приволжский и Хворостянский районы), Большеглушицкое (Большеглушицкий, Большечерниговский и Пестравский районы), Волжское (Новокуйбышевск, Чапаевск, а также Волжский и Красноармейский районы), Кинель-Черкасское (Отрадный и Кинель-Черкасский район), Клявлинское (Клявлинский и Камышлинский районы), Красноярское (Красноярский район), Кошкинское (Кошкинский и Елховский районы), Нефтегорское (Алексеевский, Богатовский, Борский и Нефтегорский районы), Ново-Буянское (Красноярский и Ставропольский районы), Похвистневское (Похвистнево и Похвистневский район), Рачейское (Сызрань и Сызранский район), Сергиевское (Сергиевский и Исаклинский районы), Ставропольское (Тольятти и Ставропольский район), Шигонское (Шигонский район).
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.