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Общество

В Самарской области запретят посещать леса 6 по 10 мая

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области из-за высокой пожарной опасности запретят заходить в леса. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Так, в 6 по 10 мая будет запрещено пребывание людей в лесах, а также въезд транспорта на территории следующих лесничеств:

Безенчукское (Безенчукский, Приволжский и Хворостянский районы), Большеглушицкое (Большеглушицкий, Большечерниговский и Пестравский районы), Волжское (Новокуйбышевск, Чапаевск, а также Волжский и Красноармейский районы), Кинель-Черкасское (Отрадный и Кинель-Черкасский район), Клявлинское (Клявлинский и Камышлинский районы), Красноярское (Красноярский район), Кошкинское (Кошкинский и Елховский районы), Нефтегорское (Алексеевский, Богатовский, Борский и Нефтегорский районы), Ново-Буянское (Красноярский и Ставропольский районы), Похвистневское (Похвистнево и Похвистневский район), Рачейское (Сызрань и Сызранский район), Сергиевское (Сергиевский и Исаклинский районы), Ставропольское (Тольятти и Ставропольский район), Шигонское (Шигонский район).

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