Дмитрий Азаров поздравил ветерана с наступающим Днем Победы

Губернатор Дмитрий Азаров 8 мая поздравил с наступающим Днем Победы 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Льва Онуфриева.

Лев Семенович — врач высшей категории, один из самых квалифицированных и опытных патологоанатомов региона. До 85 лет трудился в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. Среднюю школу окончил в 1940 г., поступил в Ленинградский медицинский институт. Когда началась война, был призван в вооруженные силы.

"За три дня до начала блокады пришел приказ и нас перебросили в Омск, так мы выбрались из Ленинграда, - вспоминает ветеран. - В Омске нас готовили как офицеров вооруженных сил, за год нужно было подготовить по полному курсу. В 42-м году нас выпустили лейтенантами и направили на пункт формирования дивизий под Москвой".

До конца войны Лев Онуфриев воевал на 3-м Белорусском фронте, был командиром пулеметной роты, а потом помощником начальника штаба полка. "Войну мы закончили в Восточной Пруссии — в Пиллау. День Победы чувствовали уже давно, там уже разгром был полный, немцы в плен сдавались", — говорит ветеран.

Лев Семенович награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", имеет два ордена Красной звезды, значок "Отличник здравоохранения", медаль "За взятие Кенигсберга", медаль "За победу над Германией".

По словам ветерана, вспоминать события военных лет всегда непросто. "Такие разные ситуации были, и про это говорить тяжело. Вот представьте. Блиндаж в три наката ребята построили, и ты сидишь там. Начинается артиллерийский обстрел, и снаряд попадает в блиндаж, где ты сидишь, — первый накат разлетается. И хоть говорят, что снаряд в одно место дважды не попадает — попадает. Второй снаряд — второй накат разлетается. И вот какие ощущения, когда ты уже видишь над собой небо, кругом все разворочено?.. Чего об этом говорить, такие переживания", — говорит Лев Семенович. Но с удовольствием вспоминает годы молодости и учебы, как молодых курсантов обучали инженерному делу, пользованию саперной лопаткой.

Дмитрий Азаров рассказал ветерану о поездках в зону СВО и земляках, которые сейчас там несут службу: "Наша вторая гвардейская армия жестко подходит к подготовке бойцов, учит их, так же "закапываются" и готовятся как следует".

Кроме того, он поделился историей ветерана Великой Отечественной войны Веры Ивановны Дьяченко, которую несколько дней назад поздравлял с наступающим праздником 9 Мая в городе-побратиме Снежное ДНР. Она ушла на фронт в 17 лет, окончив курсы медсестер, тоже прошла всю войну: спасала жизни солдат во время битв на Курской дуге и на других фронтах, в сражениях за освобождение Будапешта. С Веры Дьяченко началась династия медработников их семьи: медиком стала и ее дочь, и сейчас учится правнучка.

После войны Лев Семенович вернулся к учебе, в 1950 г. окончил Военно-Морскую медицинскую академию, служил врачом на флоте. Спустя пять лет, когда подошло время повышения квалификации, выбрал как специальность патанатомию. С 1957 г. состоял на службе врачом-патологоанатомом в военных госпиталях группы советских войск в Германии, подразделений военно-морского флота, занимался и судебной медициной. Назначение в Куйбышевский госпиталь Приволжского военного округа получил в 1965 г. и выполнял обязанности главного патологоанатома округа. С 1971 г. — в течение 37 лет — Лев Семенович работал в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере.

Несмотря на возраст, ветеран занимается на тренажере и увлекается фотографией.

Дмитрий Азаров передал Льву Онуфриеву подарки, пригласил на парад и обещал посодействовать в подготовке к юбилею: "Мы поможем организовать, все сделаем. Об этом точно не беспокойтесь. Доброго Вам здоровья".