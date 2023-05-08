Руководство ГУ МВД почтило память коллег, погибших в годы Великой Отечественной войны

На площади Мемориального комплекса на ул. Куйбышева 42 начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, его заместители, руководители служб и подразделений Главного управления, ветераны, а также представители Общественного совета при областном главке полиции возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
В период с 1941 по 1945 годы на фронт ушли 1147 куйбышевцев – сотрудников органов внутренних дел. Из них 355 погибли, 747 пропали без вести и только лишь 45 вернулись с фронта домой к своим семьям.
Сотрудники, погибшие в бою, являют собой образец безмерного мужества и героизма и память об героях навсегда останется в сердцах стражей правопорядка.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.