Руководство ГУ МВД почтило память коллег, погибших в годы Великой Отечественной войны

На площади Мемориального комплекса на ул. Куйбышева 42 начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, его заместители, руководители служб и подразделений Главного управления, ветераны, а также представители Общественного совета при областном главке полиции возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

В период с 1941 по 1945 годы на фронт ушли 1147 куйбышевцев – сотрудников органов внутренних дел. Из них 355 погибли, 747 пропали без вести и только лишь 45 вернулись с фронта домой к своим семьям.

Сотрудники, погибшие в бою, являют собой образец безмерного мужества и героизма и память об героях навсегда останется в сердцах стражей правопорядка.