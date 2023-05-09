Из зоны СВО: Дмитрий Азаров вместе с командармом Андреем Колотовкиным поздравили земляков с Днем Победы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Победы "из-за ленточки" вместе с командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Андреем Колотовкиным. Они записали видеообращение во время недавнего приезда главы региона в зону Специальной военной операции.
Дмитрий Азаров подчеркнул, сейчас наши воины вновь вынуждены бороться с фашизмом, с оружием в руках защищать нашу Родину:
- Наши прадеды отстояли независимость нашей Родины ценой колоссальных потерь. И, конечно, возвращаясь домой с Победой, они и представить не могли, что когда-то фашизм вновь поднимет голову. Этот День Победы мы встречаем в особых условиях. К сожалению, нацизм пророс у самых границ нашей Родины. Никто бы не мог представить ещё десятки лет назад, что это случится на Украине. Но это случилось. И сегодня наши доблестные воины, верные заветам героических прадедов, с оружием в руках защищают мирное небо над нашей великой Россией, и над нашей Самарской областью.
Дмитрий Азаров пожелал здоровья и долгих лет жизни ветеранам, которые и сегодня остаются "светлыми маяками" для наших бойцов в их ратном труде.
Глава региона также поблагодарил всех тружеников тыла, которые помогают нашим бойцам на передовой. Именно такая сплоченность — гарант грядущей Победы:
- "Все для фронта. Все для Победы". Сегодня этот лозунг актуален как никогда. Я благодарю всех земляков, которые чувствуют это, которые носят это в своём сердце, которые всемерно помогают нашей армии, заботятся о семьях военнослужащих, отправляют гуманитарную помощь, шьют амуницию, делают все для того, чтобы приблизить вновь этот день, День Победы.
К поздравлениям присоединился командующий 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин. Он поблагодарил всех земляков за поддержку бойцов, которые сейчас борются с фашизмом:
- Нам бы очень хотелось оказаться на площади Куйбышева, посмотреть парад, а вечером — праздничный салют. Но, как наши отцы и деды, мы сегодня находимся на передовой, защищаем Российскую Федерацию от той нечисти, которая распространилась на прилегающих территориях. Я благодарен администрации Самарской области, всем жителям региона за ту помощь, которую оказывают нашим доблестным воинам. Верьте, мы победим. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
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