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Из зоны СВО: Дмитрий Азаров вместе с командармом Андреем Колотовкиным поздравили земляков с Днем Победы

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Победы "из-за ленточки" вместе с командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Андреем Колотовкиным. Они записали видеообращение во время недавнего приезда главы региона в зону Специальной военной операции.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Дмитрий Азаров подчеркнул, сейчас наши воины вновь вынуждены бороться с фашизмом, с оружием в руках защищать нашу Родину:

- Наши прадеды отстояли независимость нашей Родины ценой колоссальных потерь. И, конечно, возвращаясь домой с Победой, они и представить не могли, что когда-то фашизм вновь поднимет голову. Этот День Победы мы встречаем в особых условиях. К сожалению, нацизм пророс у самых границ нашей Родины. Никто бы не мог представить ещё десятки лет назад, что это случится на Украине. Но это случилось. И сегодня наши доблестные воины, верные заветам героических прадедов, с оружием в руках защищают мирное небо над нашей великой Россией, и над нашей Самарской областью.

Дмитрий Азаров пожелал здоровья и долгих лет жизни ветеранам, которые и сегодня остаются  "светлыми маяками" для наших бойцов в их ратном труде.

Глава региона также поблагодарил всех тружеников тыла, которые помогают нашим бойцам на передовой. Именно такая сплоченность — гарант грядущей Победы:

- "Все для фронта. Все для Победы". Сегодня этот лозунг актуален как никогда. Я благодарю всех земляков, которые чувствуют это, которые носят это в своём сердце, которые всемерно помогают нашей армии, заботятся о семьях военнослужащих, отправляют гуманитарную помощь, шьют амуницию, делают все для того, чтобы приблизить вновь этот день, День Победы.

К поздравлениям присоединился командующий 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин. Он поблагодарил всех земляков за поддержку бойцов, которые сейчас борются с фашизмом:

- Нам бы очень хотелось оказаться на площади Куйбышева, посмотреть парад, а вечером — праздничный салют. Но, как наши отцы и деды, мы сегодня находимся на передовой, защищаем Российскую Федерацию от той нечисти, которая распространилась на прилегающих территориях. Я благодарен администрации Самарской области, всем жителям региона за ту помощь, которую оказывают нашим доблестным воинам. Верьте, мы победим. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

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