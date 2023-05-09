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Общество

"Мы воспитаны на Победе": иерей-участник СВО о Параде Победы

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 мая, в на площади Куйбышева в Самаре прошел парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одним из его зрителей стал иерей Анатолий Дворецкий из Заволжского Свято-Ильинского женского монастыря, поделившийся с корреспондентом Волга Ньюс своими впечатлениями и мыслями.

Фото: автора

"Я участник СВО, доброволец, "священник-медик". Первый раз на параде, это честь для меня. Мы воспитаны на Победе, мы живем благодаря Победе, и сейчас нам снова необходимо, как и нашим дедам прийти к победе. Нам надо помнить, что нельзя жить только былыми победами, необходимо мобилизоваться. Живя только прошлым, можно упустить настоящее", - рассказал иерей.

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